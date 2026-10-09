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Братя Николови: Заедно сме по-силни! Време е за големи победи и титли

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Спорт
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Александър и Симеон разказаха за отношенията си на терена и извън него, влиянието на баща им Владимир Николов и амбициите си за новия сезон с Лубе

Братя Николови: Заедно сме по-силни! Време е за големи победи и титли
Снимка: Startphoto.bg
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Българските волейболни национали Александър и Симеон Николови дадоха първото си общо интервю в Италия пред авторитетния спортен ежедневник "Гадзета дело Спорт“. Двамата братя, които ще играят заедно в Лубе Чивитанова, говориха за отношенията помежду си, семейната връзка и големите цели, които си поставят за предстоящия сезон.

По-големият брат Александър призна, че винаги са мечтали да бъдат съотборници в националния отбор, но възможността да играят заедно и на клубно ниво е дошла неочаквано.

"Мечтаехме да играем заедно в националния тим, за клубния отбор бе неочаквано. Мони може да помогне на този тим и се надявам скоро да се види“, сподели Алекс.

"Знаейки, че той играе тук, ми помогна да кажа „да“ на Лубе. Заедно сме по-силни“, допълни Симеон.

Двамата разкриха, че братската им връзка има както предимства, така и предизвикателства на игрището. Според Александър близостта им помага да се разбират по-добре, докато Симеон призна, че понякога комуникацията между тях е по-остра.

"С мен Алекс говори както не би си позволил с никой друг разпределител, защото сме братя. Но връзката ни е както като играчи, така и като хора“, обясни по-малкият Николов.

Един от най-интересните моменти в интервюто дойде, когато братята трябваше да посочат качеството, което биха искали да притежават от другия.

"Бих искал да имам безгрижието на Мони“, призна Александър.

"Той е роден лидер. Когато в живота стане трудно, той е човекът, към когото може да се обърнеш и да питаш какво да правиш. Той винаги знае какво прави“, отговори Симеон.

Двамата разказаха и за силната си връзка още от детството, когато често са живели в чужбина и са разчитали един на друг.

"Алекс е три години по-голям и винаги ми е помагал. Благодарен съм, че го имам в живота си“, сподели Мони.

Не липсва и съперничество между братята. Александър призна, че още като деца никога не е оставял по-малкия си брат да побеждава, а Симеон потвърди, че тази амбиция продължава и до днес, включително по време на тренировките.

Българските национали коментираха и влиянието на баща си Владимир Николов, който има две шампионски титли в Италия с Тренто и Кунео. И двамата се съгласиха, че Александър прилича повече на него по характер.

"Баща ми беше лидер и винаги е бил капитан. И той ще бъде такъв“, заяви Симеон за своя брат.

В интервюто двамата се върнаха и към разочарованието от отпадането на България срещу Германия на осминафиналите на европейското първенство.

"Знаех, че можем да стигнем до края. Но съм благодарен, че играхме пред нашата публика“, коментира Александър.

Симеон призна, че е преживял тежко поражението и няколко нощи не е успял да спи. Той обаче подчерта, че е израснал като състезател през лятото с помощта на националния селекционер Джанлоренцо Бленджини.

В навечерието на новия сезон амбициите на двамата са насочени към спечелването на трофеи с Лубе.

"За мен свърши първата глава, когато си казваш: "Млад съм, трябва да уча“. Сега искам големи победи и титли. Според мен вече е време“, категоричен беше Александър.

Симеон, за когото предстои дебютен сезон в италианското първенство, заяви, че се чувства в най-добрата форма в живота си.

"Очаквам сезон, в който да сме в главната роля“, каза Алекс.

"Хубави победи, но и полезни загуби. Надявам се да имаме възможност да спечелим трофей“, завърши Симеон Николов.

#ВК Лубе Чивитанова # Александър Николов #симеон николов

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