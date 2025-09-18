БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бразилия е поредното голямо име аут от световното по волейбол

Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
"Селесао" не получи желания резултат от последния сблъсък в група H.

Национален отбор на Чехия по волейбол за мъже
Снимка: volleyballworld.com
Слушай новината

Чехия победи с 3:0 (26:24, 25:19, 25:18) Китай в група Н на световното първенство по волейбол за мъже, което се провежда във Филипините.

Чехите се класират за осминафиналите, заемайки второто място в крайното класиране с 6 точки. Бронзовият медалист от Мондиал 2022 Бразилия отпадна от турнира, завършвайки на трета позиция в група Н също с 6 точки.

Патрик Индра реализира 29 точки за чешкия отбор срещу Китай, който отпадна от световния шампионат.

По-рано днес Бразилия загуби с 0:3 срещу лидера в подреждането Сърбия.

На осминафиналите на 23 септември Чехия ще играе срещу Тунис, докато сърбите се изправят срещу Иран.

Франция допусна елиминация в груповата фаза на световното по волейбол
Франция допусна елиминация в груповата фаза на световното по волейбол
Двукратният олимпийски шампион отпадна безславно след две загуби в...
Чете се за: 01:52 мин.
#Национален отбор на Чехия по волейбол за мъже #Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г. #Национален отбор на Бразилия по волейбол

