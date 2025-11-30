БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Брест сломи Страсбург в Лига 1

Две поред за отбора във френското първенство.

Брест сломи Страсбург в Лига 1
Снимка: БТА
Слушай новината

Отборът на Брест постигна втора поредна победа във френското първенство – 2:1 при гостуването на амбициозния Страсбург, с която събра 16 точки и се придвижи на 12-о място. Тимът от Бретан вече е на пет точки от зоната на изпадащите, а амбициите на домакините за вклиняване при отборите за място в европейските турнири бяха попарени с точния изстрел на Юго Магнети осем минути преди края.

Домакините откриха още в 11-ата минута с точно попадение на получилия първи старт през сезона Сам Амо-Амеяу, който получи подаване от Бен Чилуел в центъра на наказателното поле и с мощен шут не остави шансове на вратаря Грегоар Кудер. Гостите обаче веднага отговориха с опасен изстрел на Ромен дел Кастильо в 20-ата минута, който профуча покрай гредата.

В 30-ата минута домакините можеха да увеличат преднината си, но Хоакин Паникели прати топката в горната греда. До края на първата част спасяванията на Кудер се оказаха ключови за Брест, който изравни резултата в 55-ата минута.

Авторът на попадението за домакините Амо-Амеяу закачи за петата напредващия към вратата Жуниор Диас, което означаваше дузпа. Дел Кастийо уверено да вкара в долния ъгъл.

Реакцията на Страсбург беше Хулио Енсисо да отправи мощен удар с глава към вратата в 69-ата минута, който бе избит от голлинията. В 82-ата минута Юго Магнети се разписа за 1:2 със спиращ дъха удар. Маестрото на халфовата линия ритна отдалече, като топката прелетя покрай Пандерс право в горния ъгъл.

