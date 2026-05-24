Бруно Фернандеш счупи рекорда за асистенции в един сезон във Висшата лига

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш влезе в историята на Висшата лига, след като постави нов рекорд за най-много асистенции в рамките на един сезон.

Португалският плеймейкър записа своето 21-во голово подаване при гостуването на Брайтън, когато центрира от корнер за попадението на Патрик Доргу в 33-тата минута. Така Фернандеш подобри досегашното върхово постижение от 20 асистенции, държано от Тиери Анри (сезон 2002/03) и Кевин де Бройне (сезон 2019/20).

Халфът има възможност да увеличи още актива си до края на срещата, а отличната му кампания вече бе призната и с наградата за "Играч на сезона" във Висшата лига.