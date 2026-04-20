Бургас се готви да приеме първия етап от Джиро д‘Италия

Директорът на Общинско предприятие "Туризъм" в Община Бургас Радовеста Стюърт сподели как градът се готви да приеме първия етап на Джиро д‘Италия.

Българската национална телевизия ще излъчва изцяло трите етапа на състезанието (8, 9 и 10 май) по своя специализиран спортен канал БНТ 3.

"Бургас се готов за Джиро д‘Италия повече от месец. Усилена подготовка тече, защото това е едно от най-големите колоездачни състезания. Ще имаме честта да се представим пред 200-милионна публика от цял свят. Това е една огромна реклама за Бургас и региона", сподели тя в интервю за предаването "България в 60 минути".

Розовия цвят е емблема на Джиро д‘Италия още от 1931 година. Тогава журналистът Армандо Кугнет от италианският спортен вестник "La Gazzetta dello Sport" въвежда специална фланелка за победителя, за да може всички зрители да го виждат отдалеч.

"Нашата задача бе да направим Бургас розов, в честта на Джиро д‘Италия. Ще има интересни артинсталации от български творец. Розови фламинга ще кацнат край Сарафово, където е техният дом. Направихме среща с представители на туристическия бизнес. Те ще се включат с украсяване на техните витрини. Очакваме 10 хил. посетители и даваме шанс на бизнеса да каже, че подкрепя състезанието", допълни Стюърт.

Още преди началото на надпреварата в града ще се състоят редица културни събития.

"На 6 май ще се състои представянето на 23-те отбора в Летния театър. Готвим интересна и богата културна програма, която да съпътства събитието. Ще има открити концерти, които ще бъдат със свободен достъп", разкри Стюърт.

