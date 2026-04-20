БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Бургас се готви да приеме първия етап от Джиро д‘Италия

від БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Българската национална телевизия ще излъчва изцяло трите етапа на състезанието.

Scroll left Scroll right
Слушай новината

Директорът на Общинско предприятие "Туризъм" в Община Бургас Радовеста Стюърт сподели как градът се готви да приеме първия етап на Джиро д‘Италия.

Българската национална телевизия ще излъчва изцяло трите етапа на състезанието (8, 9 и 10 май) по своя специализиран спортен канал БНТ 3.

"Бургас се готов за Джиро д‘Италия повече от месец. Усилена подготовка тече, защото това е едно от най-големите колоездачни състезания. Ще имаме честта да се представим пред 200-милионна публика от цял свят. Това е една огромна реклама за Бургас и региона", сподели тя в интервю за предаването "България в 60 минути".

Розовия цвят е емблема на Джиро д‘Италия още от 1931 година. Тогава журналистът Армандо Кугнет от италианският спортен вестник "La Gazzetta dello Sport" въвежда специална фланелка за победителя, за да може всички зрители да го виждат отдалеч.

"Нашата задача бе да направим Бургас розов, в честта на Джиро д‘Италия. Ще има интересни артинсталации от български творец. Розови фламинга ще кацнат край Сарафово, където е техният дом. Направихме среща с представители на туристическия бизнес. Те ще се включат с украсяване на техните витрини. Очакваме 10 хил. посетители и даваме шанс на бизнеса да каже, че подкрепя състезанието", допълни Стюърт.

Още преди началото на надпреварата в града ще се състоят редица културни събития.

"На 6 май ще се състои представянето на 23-те отбора в Летния театър. Готвим интересна и богата културна програма, която да съпътства събитието. Ще има открити концерти, които ще бъдат със свободен достъп", разкри Стюърт.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

БНТ 3 ще излъчва изцяло трите етапа на състезанието Giro d’Italia 2026
Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ