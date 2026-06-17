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Цените на петрола ще са около 75-80 долара за барел в следващите месеци, смятат експерти

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Това прогнозира председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев

светослав бенчев цените петрола около долара барел следващите месеци
Снимка: илюстративна
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Цените на петрола ще се поддържат на нива от около 75-80 долара за барел в следващите месеци. Това прогнозира в студиото на "Денят започва" председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. Най-сериозното прекъсване на петролни доставки в историята не доведе до най-тежката глобална енергийна криза, коментира той.

По думите му има две основни причини, поради които пазарът е останал относително стабилен:

"Това беше най-тежкото прекъсване на доставките и не доведе до нищо толкова сериозно поради две основни причини. Първата е, че голяма част от резервите, които имаха големите държави, бяха пуснати на пазара, за да компенсират липсите и да спрат покачването на цените. От друга страна, през последните четири-пет седмици в Китай се наблюдава намаляване с около 15% на преработката на суров петрол. Именно тези два фактора задържаха цените на сравнително по-ниски нива."

Според Бенчев, въпреки очакванията за възстановяване на трафика през Ормузкия проток, пазарът няма да се нормализира веднага:

"Все още няма кораб, който да е преминал през Ормузкия проток. Не е ясно доколко протокът е миниран, дали ще трябва да бъде разчистван и колко време ще отнеме това. Дори корабите да започнат да преминават, ще са необходими седмици, а може би и месеци, преди транспортната система да се нормализира. Това дори без да коментираме производството и натрупаните запаси в държавите производителки."

Той не очаква и рязко "наводняване" на пазара с петрол след възстановяването на доставките:

"Силно се съмнявам, че ще се стигне до свръхпредлагане. Липсват огромни количества – говорим за десетки милиони барели дневно. Освен това, продължават санкциите срещу руския петрол. По-скоро обратната тенденция е по-притеснителна – че резервите, които сега се използват, ще трябва отново да бъдат запълнени."

снимка: БНТ

По думите на Бенчев американските стратегически резерви са на най-ниските си нива от десетилетия, а процесът по възстановяването им ще бъде внимателно планиран:

"Предполагам обаче, че поне до ноември американците ще се стараят да не се качва тази цена, тъй като има междинни избори в САЩ. Така, че предполагам, че цените ще се опитат да ги задържат на близки до подобни нива, което видяхме днес. Имам предвид 78, 75, 80 долара за барел. По-долу, поне в момента, аз не виждам как ще стигнем и ще се върнем към онези нива, които бяха 60-65 долара за барел. Никой няма да започне да купува огромни количества наведнъж, защото това автоматично ще доведе до повишено търсене и скок на цените. Предполагам, че процесът ще бъде плавен. Вероятно ще са необходими около четири, пет или шест месеца, за да бъдат възстановени около 90% от използваните количества, но всичко зависи от начина, по който държавите ще подходят."

Според председателя на Българската петролна и газова асоциация приключването на конфликта не означава край на рисковете:

"Пазарът в момента е оптимистичен, защото конфликтът приключи. Но според мен през следващите месеци ще има това, което бих нарекъл такса "геополитическа несигурност" върху всеки барел петрол. Защото във всеки момент събитията могат отново да поемат в негативна посока. Вече неколкократно видяхме подобни ситуации през последните години."

Бенчев смята, че страните производителки вероятно ще търсят алтернативни маршрути за износ. Той подчерта, че България остава сред страните с най-ниски цени на горивата в Европейския съюз:

"Ако изключим Полша и Словения, където има допълнителни държавни механизми за намаляване на цените, България е сред страните с най-ниски цени на горивата. В зависимост от вида гориво разликата със средното европейско ниво е между 30 и 35 евроцента."

Ако цената на суровия петрол се задържи на сегашните нива, според Бенчев е възможно горивата у нас да поевтинеят в близките седмици:

"Честно казано, ако петролът остане на тези нива, предполагам, че ще има понижение на цените на горивата в страната. Това би трябвало да се отрази в рамките на следващите шест до десет дни, а по-сериозно намаление може да се усети в рамките на две-три седмици. Разбира се, всичко зависи от движението на пазара."

Вижте целия разговор във видеото

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