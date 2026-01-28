Челси се лиши от услугите на Рахийм Стърлинг

Рахийм Стърлинг и клубът му Челси, където той не попадаше в плановете на мениджъра, са стигнали до съгласие да прекратят преждевременно договора на 31-годишния английски нападател, обявиха "сините" от Лондон.

"Благодарим на Рахийм за периода му в Челси и му желаем късмет в следващия етап от кариерата му", обявиха от клуба в кратко комюнике.

Стърлинг пристигна на "Стамфорд Бридж" през лятото на 2022 от Манчестър Сити, с който стана четири пъти шампион на Англия - 2018, 2019, 2021, 2022. Това беше първият трансфер на новите собственици на Челси - консорциума, воден от американския инвеститор Тод Бьоли.

Челси го даде под наем на Арсенал през миналия сезон, но той не успя да се наложи, като след това не попадаше в групата на лондончани.

Стърлинг имаше договор с Челси до 2027 със седмична заплата от 325 хиляди британски лири. Нападателят има 82 мача за националния тим на Англия, като в момента става свободен агент.