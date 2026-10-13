Четирима арестувани в Германия след палеж на наземна станция на "Старлинк" в Полша

Четирима души бяха задържани за палежа на наземна станция на "Старлинк" в Полша.



За двама от тях, турски граждани, снощи беше съобщено, че са били арестувани на жп гара в германския град Нюртинген. Германската полиция е задържала и една жена в Берлин, както и четвърти заподозрян, за когото не се съобщават подробности.

Пожарът избухна в наземната станция на "Старлинк" на 23 септември, а пламъците нанесоха щети на електрозахранващата й система и резервния генератор.

Станцията е част от системата за осигуряване на защитена интернет връзка, използвана и от военните в Украйна