Чивитанова и Александър Николов отстъпиха на Верона в първия полуфинал

Българският национал бе най-резултатен в срещата.

Кучине Лубе Чивитанова и Александър Николов загубиха с 0:3 (32:34, 21:25, 21:25) гейма като гости срещу Верона в първи мач от полуфиналните плейофи в шампионата на Италия по волейбол.

Българският национал стана най-резултатен с 20 точки, но Чивитанова изостана в 0:1 в серията до три успеха.

Номори Кейта се отличи с 15 точки в полза на победителите в двубой, продължил малко повече от час и половина.

Вторият мач от плейофите между двата тима ще се проведе на 8 април.

#Кучине Лубе Чивитанова #ВК Верона #Александър Николов

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
5
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
6
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

БНТ 3 ще предава полуфиналния плейоф от НВЛ за жени между Левски и ЦПВК
БНТ 3 ще предава полуфиналния плейоф от НВЛ за жени между Левски и ЦПВК
ЦСКА изравни полуфиналната серия с Левски след драматичен успех с тайбрек ЦСКА изравни полуфиналната серия с Левски след драматичен успех с тайбрек
Чете се за: 02:15 мин.
ЦПВК победи Левски в първия мач от полуфиналната серия на женския волейболен елит ЦПВК победи Левски в първия мач от полуфиналната серия на женския волейболен елит
Чете се за: 00:45 мин.
Калина Венева: Сплотени сме и не се отказваме Калина Венева: Сплотени сме и не се отказваме
Чете се за: 00:35 мин.
Славина Колева: Ще покажем друго лице в следващите мачове Славина Колева: Ще покажем друго лице в следващите мачове
Чете се за: 00:40 мин.
Евелина Цветанова: Мачът беше с голяма стойност Евелина Цветанова: Мачът беше с голяма стойност
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
