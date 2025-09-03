БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Цончо Ганев: Ще се борим това пагубно правителство да си отиде

Шерифът на правителството е Пеевски, заяви той

Ние сме опозиция и се борим по всякакъв начин това пагубно правителство да си отиде. Това заяви пред БНТ Цончо Ганев от "Възраждане".

"Народът ни обеднява с всеки изминал ден, ние сме пълен прецедент на държава, на която предстои влизане в еврозоната, а цените на най-необходимите ни стоки се вдигат всеки ден. Политиките, които води правителството, са пагубни, задлъжняваме с колосални темпове - 16 милиарда за 9 месеца".

Втората причина, поради която правителството трябва да падне, е безводието, заяви Ганев над 300 000 души в страната са на режим на водата.

"Правителството взима заеми, не за да ги инвестира, а за да се поемат текущи разговори. Освен 16-те милиарда, принуди най-големите данъкоплатци в държавата - банки и телекоми - да си плащат данъците предварително. НАП - Сливен вече изпраща писма до фирми да си платят авансово данъците за следващата година. Няма пари, искат да влезем в еврозоната, разчитат да усвоят тези пари, които ще им останат като разход от падането на валутния борд и които ще могат да изразходват за текущи разходи".

Според Цончо Ганев правителството се управлява от Пеевски, Борисов и БСП. За вота на недоверие на ПП-ДБ коментира, че нито е внесен, нито е определена дата, а "на ДПС може да се вярва колкото на ПП-ДБ".

Депутатът смята, че посещението на министрите Атанас Зафиров и Иван Иванов в Китай е съгласувано с "шерифа на правителството Пеевски".

"Той е водещият на това правителство, Борисов включително го подчертава и директно казва, че правителството зависи от гласовете на ДПС - Ново начало. Опозицията в лицето на "Възраждане" прави всичко възможно, за да бъде свалено правителството".

Вижте целия разговор във видеото

