ЦСКА 1948 обяви раздялата си с Александър Александров

Отборът от Бистрица ще има нов старши треньор.
ЦСКА 1948 ще има нов старши треньор. Отборът от Бистрица повече няма разчита на Александър Александров, обявиха днес официално от клуба. Двете страни се разделят. За Алвеша, както е известен още той, това не бе първи период начело на тима.
"Благодарим ти, Алвеш, че беше част от нашето футболно семейство! Признателни сме за твоята всеотдайна работа, професионализъм и положените усилия през времето, прекарано начело на тима.
Пожелаваме ти много успехи в бъдещите професионални предизвикателства!"
Раздялата идва, след като през уикенда ЦСКА 1948 загуби от Левски с 0:1 при гостуването си в осмия кръг на Първа лига.
Тимът заема четвърта позиция във временното класиране с пет победи, едно равенство и две поражения.