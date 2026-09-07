ЦСКА 1948 обяви раздялата си с Александър Александров

ЦСКА 1948 ще има нов старши треньор. Отборът от Бистрица повече няма разчита на Александър Александров, обявиха днес официално от клуба. Двете страни се разделят. За Алвеша, както е известен още той, това не бе първи период начело на тима.

"Благодарим ти, Алвеш, че беше част от нашето футболно семейство! Признателни сме за твоята всеотдайна работа, професионализъм и положените усилия през времето, прекарано начело на тима.

Пожелаваме ти много успехи в бъдещите професионални предизвикателства!"

Раздялата идва, след като през уикенда ЦСКА 1948 загуби от Левски с 0:1 при гостуването си в осмия кръг на Първа лига.

Тимът заема четвърта позиция във временното класиране с пет победи, едно равенство и две поражения.