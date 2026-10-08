ЦСКА пусна билетите за Монако: "Червените“ очакват мощна подкрепа на "Васил Левски“

ЦСКА официално обяви началото на продажбата на билети за домакинския двубой срещу Монако от основната фаза на Лигата на конференциите. Дългоочакваният европейски сблъсък ще се проведе на 15 октомври (четвъртък) от 19:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

Срещата ще отбележи завръщането на „червените“ в основната фаза на европейските клубни турнири, а от клуба отправиха емоционален призив към привържениците да изпълнят трибуните и да подкрепят отбора срещу един от традиционните представители на френския футбол.

"Армейци, завръщаме се там, където принадлежим – в основната фаза на евротурнирите! Първата битка е срещу една от емблемите на френския футбол – Монако, но ЦСКА е създаден за такива мачове. С изключителната червена стена зад себе си, любимият отбор е способен на чудеса!“, написаха от клуба.

Билетите вече могат да бъдат закупени онлайн, а от 12 октомври (понеделник) ще започне и продажбата на физически пропуски.

Касите на Националния стадион "Васил Левски“, разположени на улица "Гурко“, ще работят от 10:00 до 19:00 часа. В деня на двубоя, 15 октомври, продажбата на билети на касите ще започне в 12:00 часа и ще продължи до началото на второто полувреме.

Пропуски ще се предлагат и в официалния магазин на ЦСКА на улица „Солунска“ №12. Продажбата там ще започне на 12 октомври и ще продължи до деня на срещата включително, при работно време от 10:00 до 19:00 часа.

Цени на билетите за ЦСКА – Монако



Сектор А – ложи

40 евро

Сектор А

30 евро

Сектор В

20 евро

Сектор Г

15 евро

От ЦСКА уточняват, че децата до 7-годишна възраст включително ще могат да посещават двубоя безплатно, ако са придружени от пълнолетно лице. В този случай обаче те няма да имат право на самостоятелно седящо място.

Придружителите на деца до 14-годишна възраст трябва задължително да попълнят декларация.

Двубоят срещу Монако ще бъде първото европейско изпитание за ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите през този сезон. От клуба се надяват привържениците да създадат впечатляваща атмосфера на Националния стадион и да се превърнат в допълнителен фактор в опита на "армейците“ да постигнат положителен резултат срещу френския съперник.