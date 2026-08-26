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ЦСКА с важни новини преди реванша с ОФИ Крит, Анжело Мартино се завърна

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Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
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Аржентинският защитник тренира наравно с отбора, Гбамен и Ето'о също са готови за решителния сблъсък в Лига Европа

Анжело Мартино
Снимка: Startphoto.bg
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ЦСКА получи добри новини преди решителния реванш срещу ОФИ Крит от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Анжело Мартино се завърна към пълноценни тренировки и се готви наравно със своите съотборници, което го поставя сред опциите на Христо Янев за предстоящия двубой.

Аржентинският ляв защитник получи контузия при победата с 3:0 над Септември София на 9 август. Заради травмата Мартино пропусна следващите три срещи на "армейците“, но вече е напълно възстановен и взе пълноценно участие в заниманието на клубната база в Панчарево.

Жан-Филип Гбамен и Джеймс Ето'о също ще бъдат на разположение на Христо Янев. Двамата имаха леки травми след първата среща с ОФИ Крит, но състоянието им позволява да бъдат част от плановете на треньорския щаб за реванша.

Задачата пред ЦСКА обаче е изключително тежка. „Червените“ загубиха първия двубой в Гърция с 0:3 и ще трябва да търсят сериозен обрат, за да продължат участието си в Лига Европа.

Христо Янев няма да може да разчита на пълен състав. Стефано Сенси и Мохамед Брахими са наказани след санкциите, които получиха в първата среща, и ще пропуснат реванша.

Така завръщането на Мартино, както и възстановяването на Гбамен и Ето'о, дават допълнителни варианти на ЦСКА преди мача, в който "армейците“ ще преследват труден, но изключително важен европейски обрат.

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#Анжело Мартино #ПФК ЦСКА София

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