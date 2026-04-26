ЦСКА спечели бронзовите медали в женския волейболе елит на България

Отборът на ЦСКА победи тима на ЦПВК с 3:2 (16:25, 25:18, 23:25, 25:13, 15:13) гейма като гост в зала "Христо Ботев" в София в третия, решителен двубой за бронзовите медали в женското волейболно първенство на България. Състезателките на старши треньора Юлия Иванова спечелиха серията с 2-1 успеха.

Волейболистките на ЦПВК на два пъти повеждаха с гейм в мача.

ЦСКА имаше преднина от 14:13 в първия гейм, но серия от 9 безответни точки доведе до обрат и 22:14 за домакините, които затвориха гейма при 25:16.

"Червените" контролираха втората част, взеха аванс от 15:9 и впоследствие 20:13, за да стигнат до успешното 25:18.

Последва оспорван трети гейм, в който ЦПВК дръпна с 21:17, гостите изравниха за 21:21, но в крайна сметка състезателките на ЦПВК спечелиха с 25:23.

Волейболистките на ЦСКА изиграха по-добър четвърти гейм и записаха категоричното 25:13, за да пратят мача в пети гейм. В него "червените" поведоха с 11:9, а ЦПВК изравни и на свой ред взе аванс от 13:12. ЦСКА обаче отговори с три поредни точки и ликува при финалното 15:13.

Така "червените" заеха третото място в шампионата за втори пореден сезон, след като през 2025 година надделяха отново над състава на ЦПВК в спора за бронза.