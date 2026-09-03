Даниел Боримиров: Стремим се да вървим нагоре

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров е категоричен, че отборът продължава да се подобрява със всеки следващ мач.

Шампионът на България спечели гостуването си на Славия с 2:1 след обрат през второто полувреме.

"Допуснахме по елементарен начин да ни вкарат гол. Мисля, че през целия мач диктувахме темпото и владеехме топката, жалко че още в началото не вкарахме нашите възможности за гол. Аз бях убеден, че ще обърнем мача. С играта, която показахме, мисля, че напълно заслужихме", започна Боримиров след срещата.

Бившият футболист на клуба увери, че клубът ще гони резултати както в Европа, така и в шампионата.

"Ние надграждаме това, което стартирахме още през миналия сезон. Виждате, че от мач на мач играем по-добре. Това е нашата цел всеки мач да побеждаваме и да се стремим да вървим нагоре и в Европа ще бъде по същия начин и в българското първенство", добави той.

Клубът остава активен в последните дни на трансферния прозорец.