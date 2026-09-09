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ДБ с предложение за пълна забрана на рекламата на хазарт, включително онлайн

Милена Кирова от Милена Кирова
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божидар божанов управляващото мнозинство укривало контрабандния канал пловдив
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От "Демократична България" предлагат пълна забрана на рекламата на хазарт, включително и онлайн:

Божидар Божанов, ДБ:"Хазартът се е превърнал в епидемия в България и за съжаление промените, които бяха приети в парламента в 2024 година, се заобикалят, не се спазват и държавата бездейства по тяхното прилагане. Днес внасяме законопроект за изменение на закона за хазарта, с който да затворим всички вратички, да забраним рекламата навсякъде, по всички начини, без възможности хазартните оператори да се възползват от действащата вратички в закона. Видяхме много примери за заобикаляне: целите градове са обвити в реклами на хазарт въпреки ограничението, от националната телевизия има широко реклама на хазарт въпреки ограничението в градовете. Освен билборд има реклами и всякакъв други форми.

- Онлайн?

- Включително."

По думите на Божанов са предвидени мерки за проактивно автоматизиран мониторинг на онлайн рекламата, повече задължения за социалните мрежи, за търсачките, така че освен върху рекламата на хазарт да има контрол и върху незаконния хазарт.

#спиране на рекламата за хазарт #предложения #ДБ #онлайн

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