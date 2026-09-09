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Забрана и за външна реклама на хазарт предлагат от "Продължаваме Промяната"

Милена Кирова от Милена Кирова
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Венко Сабрутев
Снимка: БТА
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От "Продължаваме Промяната" предлагат премахването на всякаква форма на хазартна реклама в телевизия, радио, интернет и външни рекламни съоръжения.

Венко Сабрутев, ПП: "Само преди няколко дни станахме свидетели на поредната житейска трагедия, свързана с дългове от хазарт. Говоря за житейската трагедия в Исперих. Спомнете си, преди един месец внесохме в Народното събрание необходимите текстове за забрана на рекламата на хазарта. Направихме го през държавния бюджет. За съжаление тези текстове бяха отхвърлени с гласовете на "Прогресивна България", ДПС и ГЕРБ. Надяваме се, че след тази трагедия в Исперих управляващото мнозинство ще смени своето мнение и ще гласува нашите текстове. Миналата седмица ги внесохме отново. Надеждата ни е максимално бързо да бъдат разгледани в комисии, в зала, за да премахнем рекламата на хазарт от лицата на българските граждани."

От ПП допълват, че премахват вратичка, която в момента съществува в Закона за хазарта, която позволява на хазартните оператори да рекламират през продуктово позициониране в телевизия и в радиопредавания.

Сред предложенията е и забрана за спонсорство на медии, интернет страници, социални мрежи и всякакви форми на платформи за споделяне на информация.

Венко Сабрутев, ПП: "Много важно, залагаме забрана на рекламата на хазарт по билбордове, мегабордове, рекламни стени и така нататък в територията на населените места. Допълнително какво правим като законодателна промяна? Вдигаме глобите – осем пъти, защото глоба от 15 000 евро по никакъв начин не може да мотивира един хазартен оператор да не нарушава закона. Залагаме глоби до 150 000 евро. Това, което правим още, е да дадем възможност на всички български граждани да подават сигнали до НАП за нарушения закона за хазарта."

По думите на Сабрутев предложенията няма да засегнат финансирането на спорта.

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