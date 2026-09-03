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Делегираните бюджети остават, МОН ще отчита и качеството на обучението

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
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делегираните бюджети остават мон отчита качеството обучението
Снимка: БТА
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Делегираните бюджети в училищата няма да бъдат премахнати, заяви министърът на образованието Георги Вълчев след питане на двама негови колеги - Красимир Вълчев и Николай Денков. През последната седмица директори на училища са силно притеснени от предстоящите реформи.

Георги Вълчев каза, че ще се направят промени само във формулата "парите следват ученика" като ще се добави елемент, който ще отчита и качеството на обучението в дадено училището.

Промяната е нужна, обясни още министърът, защото сега много училища търсят и привличат ученици на всяка цена, за да получат по-голям бюджет. Според него така страдат обучението и училищата с малко деца.

проф. Георги Вълчев, министър на образованието и науката: "В частта делегирани бюджети ние не смятаме да правим промяна, напротив намираме го за удачно... Ние ще работим по тази тема, за да можем действително да въведем качествения критерий в смятането на икономическите стимули на училищата... Това е сложен процес затова съм казал, че в рамките на една година ние ще предложим този вариант."

#делегирани бюджети #проф. Георги Вълчев #МОН

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