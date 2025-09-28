БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България завоюва сребърните медали от световното...
Чете се за: 05:20 мин.
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Чете се за: 03:55 мин.
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.

БЪЛГАРИЯ ЗАВОЮВА СРЕБЪРНИТЕ МЕДАЛИ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ

Делян Пеевски: За нас волейболистите ни са Номер 1

Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Вие върнахте България на международния терен с впечатляваща игра и хъс за победа, допълни лидерът на ДПС.

делян пеевски новото начало българия гради решителност вяра името хората
Лидерът на ДПС и на парламентарната група „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски поздрави във фейсбук българския национален отбор по волейбол за изключителното представяне.

„Страхотен успех на българските волейболисти! Момчета, за нас вие сте Номер 1 в света", казва Пеевски, цитиран от пресцентъра на ДПС.

"Невероятен успех на българския национален отбор по волейбол! Поздравления за изключителното представяне! Вие върнахте България на международния терен с впечатляваща игра и хъс за победа“, допълва Пеевски.

България спечели сребърните медали на световното първенство по волейбол за мъже, след като загуби от Италия с 1:3 на финала във Филипините.

