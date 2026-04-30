“Демократична България” внася 6 законопроекта и един проект за решение на старта на новия парламент

“Демократична България” съобщи, че внася шест законопроекта и един проект за решение за създаване на временна парламентарна комисия.

Първото предложение на ДБ е за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт с нови критерии за избор на ВСС. От формацията уточняват, че законопроектът цели гаранции за независимост от политическо влияние при работата на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към Висшия съдебен съвет. Той предвижда и ограничаване на правомощията на прокуратурата извън наказателния процес, в съответствие с приетите промени в Конституцията през 2023 г.

Депутатите от ДБ предлагат и изменение и допълнение на Закона за ДДС в улеснение на малкия бизнес. Законопроектът предвижда увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС от 100 хил. лв. на 166 хил. лв. Целта е да се облекчат малките и микро предприятия, като се намали административната тежест върху тях и се създадат по-добри условия за стартиране и развитие на бизнес.

Третият проект е за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците за намаляване на продуктовите такси. С този законопроект се преминава от разрешителен към регистрационен режим на дейностите по оползотворяване на отпадъците, а част от контролните функции преминават от екоминистерството към НАП и митниците. Целта е да се осигури конкуренция на този пазар, тъй като настоящият режим създава сериозни пречки за навлизане на нови участници в него. Въвежда се ново изискване за учредяването на организациите по оползотворяване - поне 51% от капитала им да бъде притежаван от фирмите, които пускат на пазара продукти, които след това стават отпадъци, подлежащи на разделно събиране и третиране. С това се цели ограничаване на лица без екологични ангажименти да контролират организациите по оползотворяване на отпадъците. Премахва се продуктовата такса за моторните превозни средства. Целта на тази такса е да бъдат покрити разходите по оползотворяване на отпадъците, получени след като даден продукт престане да бъде използван. МПС-ата обаче са специфична категория продукти, чието разкомплектоване е икономическа дейност, носеща приходи, поради стойността на различни компоненти, съдържащи се в автомобила.

Четвърто от ДБ предлагат изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване за изпращане на смс-и за медицински услуги. Със законопроекта се предлага въвеждане на задължително уведомяване по електронен път на осигурените лица за извършените спрямо тях медицински дейности. Според формацията това ще позволи ефективно докладване на отчетени, но неизпълнени дейности, с които се неправомерно се разходват средства от бюджета на НЗОК. Конкретната реализация на уведомленията следва да бъде уредена извън закона, като уведомленията могат да бъдат по телефона чрез смс, по електронна поща, чрез стандартни чат-приложения, както и през приложението Е-здраве (,ако осигуреното лице е активирало такова).Със законопроекта отпадат здравноосигурителните книжки и други документи, които съдържат на хартиен носител същата информация, налична в електронни регистри.

ДБ иска изменение и допълнение на Закона за НСО, така че да отпадне охраната на народни представители от НСО в мирно време. Във време на война или при военно положение се осигурява специален режим на охрана на конкретни лица по решение на комисия, оглавявана от шефа на НСО, с членове председателя на ДАНС и главния секретар на МВР (както е и сега по този закон). Връща се транспортното осигуряване от НСО на дейността на администрацията на президента, което бе отменено миналата година.

Шестият законопроект е свързан със Закона за обществените поръчки за провеждане на търгове и от частните болници. Той цели да въведе повече прозрачност и контрол при разходването на публични средства в здравеопазването. В момента частните болници получават значителен ресурс чрез НЗОК, но не са задължени да провеждат обществени поръчки за лекарства, твърдят от "Демократична България". С предложените промени лечебните заведения, които използват публични средства, ще бъдат задължени да прилагат правила за конкуренция и прозрачност при покупките си. Целта е да се ограничат непрозрачните практики и да се намалят разходите, които в крайна сметка се поемат от всички граждани.

“Демократична България” предлага и проект за решение на Народното събрание за създаване на временна парламентарна комисия за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с дейността на групата около бившия следовател Петьо Петров-Еврото, придобила обществена известност по случая „Осемте джуджета“ и на групата около Мартин Божанов-Нотариуса. Фокус на това изясняване трябва да са действията и бездействията на компетентните държавни органи по данни за нерегламентирано влияние в съдебната власт и правоохранителната система.