Денят на победата: Шествие на Безсмъртния полк в София

Като съпътсващо събитие на обиколката на Италия и във връзка с Деня на Европа, в София тръгна специален велопоход.
Той е организиран от Столичната община и посолството на Италия у нас, а в него наред с гражданите се включиха кметът Васил Терзиев, европейски посланици и любители на колоезденето.
Васил Терзиев, кмет на София: "Имаме късмета и Денят на Европа да съвпада с тази инициатива и с това, че Giro d'Italia отридва в София. Още един празник за нашия град и се надявам да го превърнем в празник, такъв какъвто трябва да бъде и днешният ден и утрешният
Н.п. Марчело Апичела, посланик на Италия в България: "Днес честваме Европа, Денят на Европа. Ние вярваме, че Джирото, спортът, споделят същите ценности, каквито има в Европейския съюз.
Жером Кел, съветник във Френското посолство в България: "Това е добър повод да празнуваме целия континент, да честваме нашето обединение, нашето разнообразие. Евпорейският съюз смятам, че ни дава много. Обединил е една голяма част от страните, повечето в Европа и допринася за развиването на всяка една страна и общия съюз като цяло."