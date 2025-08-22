БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Дерой Дуарте: Не бяхме достатъчно добри

Не сме подценили мача, поясни полузащитникът при грешния ход на Лудогорец в плейофите на Лига Европа.

Дерой Дуарте: Не бяхме достатъчно добри
Слушай новината

Дерой Дуарте е на мнение, че Лудогорец не е бил достатъчно добър в първия мач от плейофите в Лига Европа. Действащите шампиони в Първа лига отстъпиха при визитата си на Шкендия с 1:2, а нидерландецът, който вкара и единственото попадение за тях, смята, че е трябвало да продължат да бъдат настоятелни след него.

Полузащитникът сподели, че „зелените“ нямат нужда от оправдания.

"Не натиснахме така, както трябваше след първия гол. Шкендия ни направи доста контри, това им вдъхна увереност. Винаги има напрежение, но в този мач не е било нещо по-специално. Просто не бяхме достатъчно добри. Много често губехме топката. Домакините натрупаха увереност, но и също имат добри играчи“, започна той.

Футболистът смята, че не е имало подценяване в редиците на „орлите“.

Не сме подценили мача. Надявам се, че не е било така. Просто не бяхме достатъчно добри. Може да намерим много оправдания, но Шкендия беше по-острият отбор."

На първо време не трябва да губим толкова често топката. Искаме да бъдем по-агресивни, да демонстрираме повече качества и с подкрепата на феновете, да продължим напред“, завърши Дуарте.

#ФК Шкендия Тетово #УЕФА Лига Европа 2025/26 # Дерой Дуарте #ПФК Лудогорец

