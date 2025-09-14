БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Увеличава се броят на децата с дигитална зависимост у нас
Чете се за: 03:55 мин.
Исторически успех за България в турнира за Купа...
Чете се за: 02:00 мин.

Десетки хиляди излязоха на протест срещу опозицията в Турция

Христо Ценов
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Съдът ще реши утре дали да провъзгласи лидерството на Народнорепубликанската партия за невалидно заради процедурни грешки на партийния конгрес

Над 50 хил. души участваха днес в протестен митинг в турската столица Анкара против дело, което може да свали лидера на най-голямата опозиционна партия.

Съдът ще реши утре дали да провъзгласи лидерството на Народнорепубликанската партия за невалидно заради процедурни грешки на партийния конгрес.

Гласоподавателите протестират, че това е целенасочена атака на властта против опозицията. Демонстрантите поискаха оставката на президента Реджеп Ердоган. От опозиционната партия е и бившият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, срещу когото се води дело.

