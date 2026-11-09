Дете на 13 години е най-малкият участник в опасната обиколка с мотопеди в София

Голяма група тинейджъри с тротинетки и електрически колела и мотори предизвика транспортен хаос в столицата през уикенда. Полицията вече е идентифицирала част от участниците в нерегламентираното събиране.

На този фон продължават и оплакванията, че подобен тип транспортни средства продължават да се карат по алеите на парковете, където това е забранено.

Въпреки прикритието на нощта десетки са очевидците, а и видеата на групата тинейджъри, направили демонстративно групово каране по основни улици в София през уикенда. Десетки са и констатираните нарушения.

инсп. Иво Биков, Пътна полиция, СДВР: "Масово групата нямаха защитни каски, управляват в тъмната част на денонощието, което е абсолютно забранено. Нито един от тях нямаше право да бъде там."

Установени са част от участниците и са призовани с родителите си в СДВР, на място е глобен един пълнолетен.



инсп. Иво Биков, Пътна полиция, СДВР: "Това, което можем да кажем за родителите, е че виждаме един изключителен безконтрол. Най-малкият установен участник с електрически мотопед е на 13 години."

Какви са правилата за електрическите тротинетки разказва Владислав Стоицов от Българската асоциация за електромобилност.

Владислав Стоицов, председател на Българската асоциация за електромобилност: "Законът е ясен. Максимално разрешената скорост е 25 километра в час само по велосипедна алея или най-дясно на пътното платно. Лица над 16 години. Само с използване на каска. Двама не е позволено да се возят, както и да се движат един до друг няколко."

Макар и забранено, на друго видео се вижда как тротинетките се карат по алеите на Южния парк в присъствието на патрулен автомобил.

Василка Стоилкова, пенсионер: "Разбира се, че се е случвало, защото ние се разхождаме възрастните хора в парка и даже е много опасно, защото не сме стабилни, не дай си Боже само да ни блъснат, да паднем."

И докато пред камерата ни се извършва поредното нарушение, в което двама младежи си вземат една обща тротинетка под наем, се срещаме с автора и сценарист Теньо Гогов, който се разхожда със семейството си в парка. Според него проблемът е в контрола.

Теньо Гогов, сценарист и писател: „Тия карат доста бързичко, гледам. Тия уреди ги карат на всякакви места, където е примерно велоалея. Той си цепи с моторчета, с мотопеди, с незнам си какво и понеже ние се разхождаме в съседната лента, това е неприятно, опасно. Когато стане ПТП с подобно нещо и те бутне такова, сложи си едни 20 години напред да си цепиш по дела да ходиш и ще ти кажат в 2048-а година, че всичко е приключило и не знаем кой е виновен. Когато едно нещо се продава на пазара и можеш да си го купиш, не си виновен ти. Виновен е законодателят, който прави регулациите."

Теньо Гогов, сценарист и писател: „Как се пише „тротинетка“ на шльокавица, е това е важно.“

За последните 3 месеца от СДВР са санкционирали 3661 души на тротинетки, като 39 от тях са малолетни. На територията на София са станали 26 катастрофи с електрическите возила, при които има 8 пострадали.