Диа Евтимова ще спори за титлата на двойки на турнир в САЩ

Диа Евтимова се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в Хилтън Хед (САЩ) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българката и румънката Елена-Теодора Кадар победиха №4 в схемата Миа Слама (САЩ) и Габриела Броудфут (Република Южна Африка) с 4:6, 6:2, 10-2 за 78 минути.

Поставеният под №2 тандем загуби първия сет, но в следващите две части доминира и стигна до обрат и краен успех.

В спор за титлата Евтимова и Кадар ще играят срещу американките Бела Пейн и Сара Шумейт.

Диа Евтимова има 19 титли в кариерата си при дуетите от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF), а за последно стана шампионка в Анталия през 2024 година.