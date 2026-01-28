Димитър Кисимов продължава към четвъртфиналите на двойки при юношите на Australian Open

Димитър Кисимов e четвъртфиналист в надпреварата на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия по тенис.

17-годишният българин и Конър Дойг (Република Южна Африка) се наложиха над участващите с „уайлд кард“ представители на домакините Итън Доминго и Тайки Такизава със 7:5, 7:6(3). Срещата продължи час и 24 минути.

Във втория сет Кисимов и Дойг поведоха с 3:1, но допуснаха изравняване за 3:3. Стигна се до тайбрек, в който двамата бяха категорични и спечелиха със 7:3 точки.

В спор за достигане до полуфиналите Димитър Кисимов и Конър Дойг ще се изправят срещу четвъртите в схемата Танишк Кондури и Кийтън Ханс от САЩ.

За българския талант това е дебют в турнирите от Големия шлем при юношите. Той отпадна в първия кръг на сингъл в Мелбърн.

Към момента Кисимов заема 25-ото място в световната ранглиста за юноши. В края на миналата година той достигна до финала на сингъл на престижния турнир на клей в Брейдънтън (САЩ) – едно от най-силните състезания за юноши и девойки от категория J300 на Международната тенис федерация (ITF).