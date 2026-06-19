Димитър Стоянов: Летището в София предлага необходимото място за ситуирането на един американски самолет

Летището в София е уникално с това, че предлага необходимото място, отговарящо на изискването за ситуирането на един американски самолет с този размер, заяви по време на парламентарен контрол военният министър Димитър Стоянов.

Той отговори на въпрос на депутата от „Възраждане“ Ивелин Първанов, свързан с разполагането на американските военни самолети на летището в София и възможността те да бъдат преместени.

Министърът на отбраната заяви, че е направено обследване на „Безмер“ и „Граф Игантиево“, но те не могат да подсигурят нито терена, нито възможността за зареждане, тъй като един самолет събира 100 000 литра гориво.

По думите на Стоянов от САЩ са поискали срокът на пребиваване на самолетите да бъде удължен от 31 май до 31 юли. Целта – провеждане на обучение на НАТО.

На 29 май Министерският съвет прие решение за удължаване на престоя, но до 30 юни. Стоянов допълни, че са разговаряли с американската страна за пребазирането им след това на други места отново на територията на България.