БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за...
Чете се за: 01:07 мин.
МВР: Има насоки за местонахождението на Петьо Петров -...
Чете се за: 03:05 мин.
МВР за акциите в страната: Нулева толерантност към...
Чете се за: 01:37 мин.
"Мяра": Мнозинство от над две трети се гордее с...
Чете се за: 01:30 мин.
Преговорите САЩ – Иран в швейцарския курорт...
Чете се за: 03:25 мин.
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Стоянов: Летището в София предлага необходимото място за ситуирането на един американски самолет

Християна Димитрова от Християна Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази

САЩ са поискали срокът на пребиваване на самолетите да бъде удължен от 31 май до 31 юли, заяви военният министър

учение военни самолети нато софия

Летището в София е уникално с това, че предлага необходимото място, отговарящо на изискването за ситуирането на един американски самолет с този размер, заяви по време на парламентарен контрол военният министър Димитър Стоянов.

Той отговори на въпрос на депутата от „Възраждане“ Ивелин Първанов, свързан с разполагането на американските военни самолети на летището в София и възможността те да бъдат преместени.

Министърът на отбраната заяви, че е направено обследване на „Безмер“ и „Граф Игантиево“, но те не могат да подсигурят нито терена, нито възможността за зареждане, тъй като един самолет събира 100 000 литра гориво.

По думите на Стоянов от САЩ са поискали срокът на пребиваване на самолетите да бъде удължен от 31 май до 31 юли. Целта – провеждане на обучение на НАТО.

На 29 май Министерският съвет прие решение за удължаване на престоя, но до 30 юни. Стоянов допълни, че са разговаряли с американската страна за пребазирането им след това на други места отново на територията на България.

#Димитър Стоянов #военни самолети #летище София

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
2
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Премиерът Радев: Ще наложим вето на санкциите срещу Русия, ако руският патриарх остане в санкционния списък
3
Премиерът Радев: Ще наложим вето на санкциите срещу Русия, ако...
Започва издаването на заповедите за събаряне на 13 незаконни постройки в местността Баба Алино
4
Започва издаването на заповедите за събаряне на 13 незаконни...
Утре пускат движението по ремонтираното платно за София на АМ „Тракия" в област Пазарджик
5
Утре пускат движението по ремонтираното платно за София на АМ...
Съдът на ЕС обяви за незаконни задължителните отстъпки за храните в Унгария
6
Съдът на ЕС обяви за незаконни задължителните отстъпки за храните в...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
2
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
3
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета от 2 евро, посветена на азбуката ни
5
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета...
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература
6
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...

Още от: САЩ и Канада

Преговорите САЩ – Иран в швейцарския курорт Бюргенщок се отлагат
Преговорите САЩ – Иран в швейцарския курорт Бюргенщок се отлагат
Тръмп призова за пълно прекратяване на огъня между Хизбула и Израел Тръмп призова за пълно прекратяване на огъня между Хизбула и Израел
Чете се за: 00:50 мин.
В чест на Мондиала: В САЩ произведоха възпоменателни монети В чест на Мондиала: В САЩ произведоха възпоменателни монети
Чете се за: 00:22 мин.
Сделката между САЩ и Иран: Меморандумът между двете страни влиза в сила Сделката между САЩ и Иран: Меморандумът между двете страни влиза в сила
Чете се за: 03:17 мин.
100 долара за маникюр със знамето на любимия отбор в Маями 100 долара за маникюр със знамето на любимия отбор в Маями
Чете се за: 00:40 мин.
Тропическата буря "Артър" връхлетя района на Мексиканския залив с поройни дъждове (СНИМКИ) Тропическата буря "Артър" връхлетя района на Мексиканския залив с поройни дъждове (СНИМКИ)
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Атанас Петканов: ЕК даде зелена светлина по четвъртото плащане по ПВУ за близо 1 млрд. евро Атанас Петканов: ЕК даде зелена светлина по четвъртото плащане по ПВУ за близо 1 млрд. евро
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Благомир Коцев: Току-що разписах първата от поне 10 заповеди за събаряне на къщи Благомир Коцев: Току-що разписах първата от поне 10 заповеди за събаряне на къщи
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Втори ден от срещата на върха на ЕС в Брюксел: Лидерите обсъждат многогодишната финансова рамка Втори ден от срещата на върха на ЕС в Брюксел: Лидерите обсъждат многогодишната финансова рамка
Чете се за: 03:35 мин.
Европа
Полицейска акция в Пловдивския университет „Паисий...
Чете се за: 01:52 мин.
Сигурност и правосъдие
МВР: Има насоки за местонахождението на Петьо Петров - Еврото
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
ДПС поиска НСО да освети информацията за всички охранявани лица и...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Преговорите САЩ – Иран в швейцарския курорт Бюргенщок се отлагат
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ