Динко Динев отпадна полуфиналите в Руанда

Динко Динев отпадна полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Кигали (Руанда) с награден фонд от 30 хиляди долара.

21-годишният българин се отказа при резултат 1:6, 0:3 срещу водача в схемата Макс Хаукес (Нидерландия) след 50 минути на корта.

Преди този мач Динев постигна три трисетови победи на турнира.

Това беше втори полуфинал за Динко Динев през сезона във веригата на Международната федерация ITF след надпреварата в Куршумлийска Баня (Сърбия) през май.