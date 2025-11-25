БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Динко Динев с успешен старт на единично и двойки на турнир в Исламабад

Надпреварата е с награден фонд от 60 хиляди долара.

Динко Динев
Снимка: БФ Тенис
Българският тенисист Динко Динев се класира за втория кръг на единично и за четвъртфиналите на двойки на турнира от сериите „Чалънджър 50“ на твърда настилка в Исламабад (Пакистан). Надпреварата е с награден фонд от 60 хиляди долара.

21-годишният българин надделя на старта на основната схема над участващия с „уайлд кард“ представител на домакините Акийл Хан с 4:6, 7:6 (5), 6:1 след малко повече от два часа и половина игра.

Така Динев се осигури 1000 долара и 4 точки за световната ранглиста, в която заема 755-ата позиция. За място на четвъртфиналите той ще се изправи срещу поставения под номер 2 Джей Кларк (Великобритания), 213-и в класацията на АТР. Двамата не са се срещали досега.

В схемата при дуетите българинът е четвъртфиналист заедно с Матиас Уйвари (Австрия). Те спечелиха без игра в първия кръг срещу отказалите се Лео Борг (Швеция) и Саба Пурцеладзе (Грузия), който реши да не излезе на корта заради преумора.

