ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в...
Чете се за: 02:50 мин.
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

Динко Динев спаси три мачбола на старта в Руанда

Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Българинът се класира за втория кръг.

Снимка: БТА
Българският тенисист Динко Динев спаси три мачбола и се класира за втория кръг на единично на турнира на червени кортове в Кигали (Руанда). Надпреварата е с награден фонд от 30 хиляди долара.

Динев стартира с труден успех над квалификанта Кристофър Бълъс (Нигерия) с 3:6, 7:6(5), 7:5 след почти три часа игра.

21-годишният Динев изоставаше със сет и 3:5 във втория, когато отрази първия мачбол при собственото си подаване, а след това при 5:4 Бълъс сервираше за победата и стигна до още две възможности да затвори двубоя, но не успя. Така се стигна до тайбрек, в който българинът поведе с 4:2 точки и не допусна да бъде застигнат.

В решаващата трета част Динев пропиля аванс от 5:3 гейма, но при 5:5 реализира ключов брейк, след като навакса пасив от 0:40 на свой сервис, за да триумфира.

Водачката в схемата Денислава Глушкова с убедителен старт в Ираклион
Водачката в схемата Денислава Глушкова с убедителен старт в Ираклион
Поражение за Лиа Каратанчева на старта на тенис турнира от сериите WTA 125 в Тампико (Мексико)
Чете се за: 00:57 мин.
Пьотр Нестеров приключи в квалификациите на турнира в Херсонисос
Чете се за: 01:20 мин.
Виктория Томова отстъпи с 12 позиции в ранглистата
Чете се за: 01:07 мин.
Григор Димитров напусна Топ 30 на ранглистата
Чете се за: 01:15 мин.
Пьотр Нестеров продължава напред в Херсонисос
Чете се за: 01:32 мин.

Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Бедственото положение и възможна евакуация в русенското село Николово остават в сила
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Фалстарт на делото за погрома над сградата на Европейската комисия в София
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Парите за здраве: Няма да се вдигат осигуровките и таксата при...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Почина и един от вокалистите на групата ДНК след пожара в Кочани
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Израелски военни са открили огън в северната част на Газа
Чете се за: 01:40 мин.
По света
