Дий Бост ще продължи кариерата си в бразилския Фламенго

Бразилският Фламенго обяви трансфера на американския гард Дий Бост, който е натурализиран българин и играе в националния тим. Той е подписал четиримесечен договор с клуба до края на календарната година.

Бост има богат опит, като е играл за Монако, Жалгирис, Галатасарай и АСВЕЛ в Евролигата, а за последно бе баскетболист на катарския Ал-Раян.

View this post on Instagram A post shared by Time Flamengo (@timeflamengo)





25-годишният плеймейкър има 27 мача за националния тим на България, като се отказа от участие през 2022 г. Той трябваше да се върне в тима в началото на тази година, за да помогна за мача с Германия, но в крайна сметка това не се случи.