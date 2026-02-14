Добра и лоша новина за Барселона преди домакинството на Жирона

Барселона претърпя тежко поражение от Атлетико Мадрид през седмицата и задачата за достигане до финала за Купата на краля изглежда значително по-сложна. Тимът на Ханзи Флик обаче е длъжен да обърне страницата и да насочи вниманието си към първенството.

В понеделник „блаугранас“ гостуват на Жирона на стадион „Монтиливи“ с ясната цел да се върнат към победите и да запазят лидерската си позиция в Ла Лига.

Добрата новина за каталунците е, че Рафиня отново тренира наравно с основната група и се очаква да попадне в състава за визитата. Бразилецът обаче едва ли ще започне като титуляр.

За разлика от него, Маркъс Рашфорд почти сигурно ще пропусне двубоя. Английският нападател не се включи и в съботното занимание и остава извън сметките за срещата. Той не игра срещу Атлетико заради дискомфорт в лявото коляно след удар в предишния мач срещу Майорка. Първоначално отсъствието му беше определено като предпазна мярка, но липсата му в тренировъчния процес подсказва, че няма да бъде рискуван и срещу Жирона.

Извън групата остават още Педри, Гави и Андреас Кристенсен, които продължават възстановяването си от контузии.