Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 02:00 мин.

Добри съперници за основните претенденти на Откритото първенство на Австралия

Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Яник Синер и Новак Джокович бяха изтеглени в потока на Григор Димитров, докато в първия кръг, Карлос Алкарас ще изправи срещу Адам Уолтън

Яник Синер
Снимка: БТА
Яник Синер ще започне защитата на титлата си от Откритото първенство по тенис на Австралия срещу Юго Гастон, отреди тегленият жребий. Шампионът от миналия сезон ще стартира в Мелбърн с двубой в първия кръг срещу французина, намиращ се на 94-то място в световната ранглиста.

Италианският тенисист, номер 2 в схемата, ще опита да триумфира с трети пореден шампионски трофей в първия за годината турнир от Големия шлем.

Карлос Алкарас ще се изправи срещу представителя на домакините Адам Уолтън на старта на мачовете на "Мелбърн Парк" през следващата седмица. 22-годишният испанец, който е лидер в основната схема, ще се опита да стане най-младият състезател с титли от всичките четири турнира от Големия шлем.

Десеткратният победител Новак Джокович, който е четвърти поставен в тазгодишната надпревара, ще играе с испанеца Педро Мартинес, който е на 71-во място в класацията на ATP. Сърбинът ще направи пореден опит да триумфира с рекордния 25-ти шампионски трофей от Големия шлем.

Джокович може да се изправи на четвъртфиналите срещу петия в схемата Лоренцо Музети от Италия, след което му предстои евентуален полуфинал срещу Синер.

Откритото първенство на Австралия започва на 18 януари.

"Жребият е доста труден, няма значение срещу кого ще играя. Тук са събрани най-добрите тенисисти в света и турнирът е изключително дълъг", коментира Яник Синер в Мелбърн.

#Открито първенство на Австралия #Карлос Алкарас #Яник Синер #Новак Джокович

