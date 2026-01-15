Добри съперници за основните претенденти на Откритото първенство на Австралия

Яник Синер и Новак Джокович бяха изтеглени в потока на Григор Димитров, докато в първия кръг, Карлос Алкарас ще изправи срещу Адам Уолтън
Яник Синер ще започне защитата на титлата си от Откритото първенство по тенис на Австралия срещу Юго Гастон, отреди тегленият жребий. Шампионът от миналия сезон ще стартира в Мелбърн с двубой в първия кръг срещу французина, намиращ се на 94-то място в световната ранглиста.
Италианският тенисист, номер 2 в схемата, ще опита да триумфира с трети пореден шампионски трофей в първия за годината турнир от Големия шлем.
Карлос Алкарас ще се изправи срещу представителя на домакините Адам Уолтън на старта на мачовете на "Мелбърн Парк" през следващата седмица. 22-годишният испанец, който е лидер в основната схема, ще се опита да стане най-младият състезател с титли от всичките четири турнира от Големия шлем.
Десеткратният победител Новак Джокович, който е четвърти поставен в тазгодишната надпревара, ще играе с испанеца Педро Мартинес, който е на 71-во място в класацията на ATP. Сърбинът ще направи пореден опит да триумфира с рекордния 25-ти шампионски трофей от Големия шлем.
Джокович може да се изправи на четвъртфиналите срещу петия в схемата Лоренцо Музети от Италия, след което му предстои евентуален полуфинал срещу Синер.
Откритото първенство на Австралия започва на 18 януари.
"Жребият е доста труден, няма значение срещу кого ще играя. Тук са събрани най-добрите тенисисти в света и турнирът е изключително дълъг", коментира Яник Синер в Мелбърн.