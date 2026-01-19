Домашен арест за четиримата обвиняеми за кражба на около 7 тона дизелово гориво

Окръжен съд – Стара Загора пусна под домашен арест четиримата обвиняеми за кражба на около 7 тона дизелово гориво, източено от тръбопровод на "Лукойл" край Стара Загора. Те ще бъдат и с електронно наблюдение.

Производството бе образувано по молби на защитниците на обвиняемите за налагане на по-леки мерки. В съдебното заседание исканията бяха поддържани както от защитата и обвиняемите, така и от представителя на Окръжна прокуратура, който пледира за изменение на мерките в "домашен арест".

Съдът прие, че от събраните до момента доказателства не се разколебава обоснованото подозрение за съпричастност на четиримата към престъпната дейност, но посочи, че повдигнатите обвинения са неясни и непрецизни. Магистратите отбелязват противоречия в квалификацията на деянията, включително твърденията за кражба в "особено големи размери" и "особено тежък случай", както и несъответствия между индивидуалните обвинения и това за престъпен сговор.

С оглед напредналия етап на разследването и факта, че голяма част от доказателствата вече са събрани, съдът счете, че е намаляла опасността обвиняемите да се укрият или да извършат друго престъпление. Поради това мерките им бяха изменени в "домашен арест", който ще се изпълнява на постоянните им адреси чрез електронно наблюдение.

Определението подлежи на обжалване и протест в тридневен срок пред Апелативен съд Пловдив.