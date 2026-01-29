Драстично застудяване, валежи от дъжд и сняг и силен вятър до вторник

В следствие на средиземноморски циклон ще остане облачно, мъгливо в равнините. До вечерта валежите ще обхванат цялата страна. В югоизточните части ще прегърми. Най-значителни количества се очакват в Южна България - в оранжевите райони над 65 л/кв.м за денонощието.

Основно в Северозападна България ще остане почти без валежи и със слаб северозападен вятър. Температурите ще са предимно между 7° и 12°, малко по-високи в Източна България, в София – около 7°.

През следващото денонощие ще има обилни валежи, по-съществени ще са количествата в югоизточната половина от страната, обявен е код жълто.

Без валежи ще остане пак в северозападните райони. Ще бъде ветровито, особено в Източна България, с временно силен и поривист северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще са предимно между 1° до 6°, максималните - от 4° до 9°, в София - около 4°. С понижението на температурите до вечерта в Добруджа и в Лудогорието дъждът ще се примесва със сняг.

Времето ще се задържи така и през уикенда, както и през новата седмица. Ще бъде облачно, мъгливо, дъждовно, ветровито и все по-студено време. Още в неделя в почти цялата страна дъждът да премине в сняг. Значителни ще са отново количествата в Южна България. Най-студено се очаква да е във вторник, когато минималните температури ще са между минус 12° и минус 7°, а дневните ще са около нулата.