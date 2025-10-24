Дронове в помощ на планинските спасители

Дронове се включват в акциите на Планинската спасителна служба в страната. С използването на тези апарати времето за издирване на пострадали туристи ще се скъсява, а оказването на първа медицинска помощ се очаква да стане все по-бързо.

Това е едва втори зимен сезон, в който ще бъдат използвани няколко дрона от планинските спасители. Употребата на такива летателни апарати в трудни планински терени обаче крие и рискове.

Иво Валеов - пилот на дрон и планински спасител в ПСС - Банско: "Естествено, ще спестява много време. Всяка ситуация е строго индивидуална, но дронът наистина спестява много от времето за намиране на човек, който е изгубен в планината."

По думите му, вече има редица акции, при които са използвани дронове:

"Рисковете са, че като е лошо времето, може да изгубиш дрона. Той не е никак евтин, така че това е основният риск от използването му. Обхватът също трябва да се съобразява – това е техника, свързана с батерии и обхват."

На въпрос колко са акциите с използвани дронове и защо това е едва вторият зимен сезон с тяхното прилагане, Вальов уточни:

"В Банско имаме два дрона – единият е с термокамера, другият без. За другите отряди не мога да кажа, но знам, че доста вече имат дронове и ги ползват. Определено са много полезни за нашата служба."

Той допълни, че в страната вече има и четвърти хеликоптер:

"Ние ги ползваме засега за транспорт. Те, доколкото съм запознат, още нямат лебедки, но наистина спестяват доста голяма част от времето и труда, а и болките на пострадалия."

Иван Ангелинин една от младите надежди на Планинската спасителна служба, също споделя своя опит:

"Помага изключително много. Търсенето на пострадал – това са най-тежките акции. Понякога буквално се търси и "на сляпо", но има огромен район, който трябва да обходим. Дроновете помагат, особено този с термокамерата, който при правилно използване може по-лесно да идентифицира пострадал, дори ако е в храсти или не е видим от въздуха."

Той добавя, че благодарение на технологията може да се спестят не само часове, а понякога и цели дни при търсене:

"Понякога дронът е полезен дори и в нормалните акции, когато знаем къде е пострадалият, но трябва по-точно да го локализираме, да изберем подход и маршрут. Също помага."

По думите му, акциите през зимата са по-специфични:

"Зимата е по-трудна, защото човек по-трудно може да оцелее дълго време при тези условия и трябва да бъде намерен бързо. От друга страна, снегът помага – остават следи и пострадалият се забелязва по-лесно. Но всичко е строго индивидуално."

Във високата част на планината вече си е зима, така че туристите трябва да са подготвени за зимни условия, съветват спасителите.

Вижте повече в прякото включване на Али Мисанков