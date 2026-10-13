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Дуейн Дейвис е заплашен от доживотен затвор за убийството на рапъра Тупак Шакур

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Дуейн Дейвис е заплашен от доживотен затвор за убийството на рапъра Тупак Шакур
Снимка: БТА
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Дуейн „Кефи Ди“ Дейвис ще бъде осъден днес за организирането на убийството на рап иконата Тупак Шакур, който бе застрелян в Лас Вегас преди повече от 30 години, съобщи АП. 63-годишният Дейвис бе признат за виновен през август за непредумишлено убийство от първа степен с използване на смъртоносно оръжие.

Той е единственият обвиняем за смъртта на Шакур, който загина на 25-годишна възраст в пика на своята популярност. Сега Дейвис е заплашен от доживотен затвор без право на замяна, уточнява АП. Днес съдът в Лас Вегас трябва да произнесе окончателната присъда.

В нощта на 7 септември 1996 г. Шакур пътува в черно БМВ, шофирано от музикалния магнат Марион „Шуг“ Найт, когато бял кадилак спира до тях на червен светофар и отекват изстрели. Шакур е улучен няколко пъти и умира шест дни по-късно, докато Найт оцелява.

Шакур е смятан за един от най-влиятелните рапъри на всички времена, а в момента на смъртта си вече гради и обещаваща актьорска кариера в киното. Оттогава митът за него не спира да расте. Песните му и днес докосват феновете с дълбоките си теми за житейските трудности, любовта и борбата на чернокожото население, отбелязва АП.

Убийството остава неразкрито в продължение на години, докато Дейвис, бивш лидер на бандата „Саут сайд комптън крипс“ не дава поредица от интервюта и не разкрива ролята си в стрелбата в своите откровени мемоари от 2019 г. В тях той обяснява как Шакур и хората от обкръжението му са пребили племенника на Дейвис часове преди стрелбата в Лас Вегас. Той казва, че е потърсил отмъщение, както и че е седял на предната седалка до шофьора на кадилака и е подал пистолета на задната седалка, откъдето е открит огънят.

Дейвис е разговарял с детективи години преди това, но е избягвал съдебно преследване поради споразумение, което е имал с правоприлагащите органи.

По време на продължилия седмици съдебен процес прокурорите разчитаха на самопризпризнанията на Дейвис, които той е направил пред правоприлагащите органи и авторите на документални филми. Те твърдяха, че Дейвис е организирал стрелбата и е осигурил пистолета, използван за смъртта на Шакур, която е резултат от съперничество между бандите „Саут сайд комптън крипс“ и „Моб пиру“, свързана с рапъра.

Адвокатът на Дейвис изтъкна липсата на физически доказателства, които да свързват клиента му с престъплението отпреди 30 години, и представи Дейвис като лъжец, който просто се е опитвал да изкара пари.

Снимки: БТА/Архив

След девет дни изслушване на свидетелски показания през август т.г., съдебното жури заседава в продължение на три часа, преди да обяви осъдителната присъда. В съда Дейвис заяви, че планира да обжалва.

Очаква се семейството на Шакур да говори по време на произнасянето на присъдата, включително неговите братя и сестри Морис Шакур и Секива Шакур.

Дейвис е единственият обвинен и осъден за убийството на Шакур. Останалите трима души, за които се знае, че са били в кадилака – включително неговият племенник Орландо Андерсън, по прякор „Бейби Лейн“, посочен от Дейвис като прекия извършител – вече не са между живите.

# Тупак Шакур #Дуейн Дейвис #дело за убийство

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