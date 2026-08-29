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Душан Косич: Всички проблеми, които имаме, ни правят нервни

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Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
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Наставникът на Локомотив Пловдив призна, че ситуацията в клуба не е лесна, но открои положителни моменти в представянето срещу ЦСКА 1948

Душан Косич: Всички проблеми, които имаме, ни правят нервни
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич призна, че натрупаните проблеми около клуба оказват влияние върху футболистите след поражението с 0:2 от ЦСКА 1948 в среща от седмия кръг на Първа лига. Специалистът отчете напрежение в действията на своя тим, но същевременно видя и положителни знаци в представянето му.

"Видях някои позитивни неща. Невероятно е как получихме попадение през първото полувреме при положение, че ние държахме топката. Това допълнително ни вкара напрежение. Показахме добра енергия в последните два мача“, коментира Косич.

Наставникът на „черно-белите“ засегна и съдийството, като призна, че някои решения са повлияли върху развитието на срещата.

"Когато не сме успешни и има по-странни решения на реферите, се получава така. Изглежда като оправдание, но е така“, добави той.

Според Косич ЦСКА 1948 е имал и необходимата доза спортен шанс, докато неговите футболисти не са успели да се възползват от ситуациите пред противниковата врата.

"ЦСКА 1948 имаше своя спортен късмет в днешния двубой. Ние имахме добри ситуации, но грешни отигравания не ни позволиха да вкараме. Днес имахме стопроцентов шанс и не успяхме да отбележим“, заяви словенският специалист.

Косич не скри, че обстановката в Локомотив Пловдив в момента е сложна и това се отразява върху поведението на отбора на терена.

"Личи си, че сме нервни. Всички проблеми, които имаме, ни правят нервни. Има някои промени в клуба. Ситуацията не е добра и не е лесна за никого в нашия клуб“, завърши наставникът на пловдивчани.

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