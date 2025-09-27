Два гола на Игор Тиаго помогнаха на Брентфорд да победи Манчестър Юнайтед

Брентфорд победи Манчестър Юнайтед с 3:1 в първия мач от 6-ия кръг на Висшата лига. Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго се отличи с два гола.

Двубоят на стадион "Брендфорд Къмюнити" в Лондон започна ударно за домакините, които откриха резултата още в 8-ата минута. Джордан Хендерсън изведе Игор Тиаго сам срещу вратаря и бразилецът не сгреши за 1:0.

Таранът удвои головата си сметка 12 минути по-късно. Алтай Байъндър изби удар на Кевин Шаде, но голмайсторът на столичани бе точен при добавката.

В 26-ата минута "червените дяволи" намалиха изоставането си. Куивин Келъхър изби два удара на Бенямин Шешко, но при третия си опит лятното попълнение на тима се разписа.

След почивката възпитаниците на Рубен Аморим получиха дузпа. В 72-ата минута Нейтън Колинг фаулира Брайън Мбемо. Зад топката застана Бруно Фернандеш, но Келъхър отрази изпълнението му от бялата точка.

В добавеното време "пчеличките" сложиха точка на спора с трети гол. Матиас Йенсен завърши контраатака с плътен шут извън наказателното поле.

Брентфорд се изкачи до 11-ото място в класирането с актив от 7 пункта. Манчестър Юнайтед се смъкна до 13-ата позиция в подреждането със същия актив от точки.