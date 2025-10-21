БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:30 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

Два шанса за медал за българските боксьори на еврошампионата за ученици

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Ана Добрева и Летисия Милев излизат на ринга днес.

Летисия Милева
Снимка: Българска федерация по бокс
Българските таланти ще имат два шанса днес да спечелят медали от европейското първенство за ученици в Будва. Шампионатът в Черна гора навлиза в решителна фаза, като ще се проведат срещи от четвъртфиналите.

Ана Добрева ще открие програмата в следобедната сесия. В 15:00 часа младата ни надежда ще се изправи срещу Ариана Пономарова от Украйна. Мачът им е в категория до 40 килограма, а победа ще гарантира на нашето момиче минимум бронзово отличие.

Във вечерната програма на ринга ще се качи и Летисия Милева. В категория до 57 килограма тя ще срещне Есма Юртсевер от Турция. Мачът е 16-ти в списъка на сесията, която стартира от 19:00 часа. Победа осигурява място на полуфинал и минимум бронз.

В понеделник трима от талантите ни допуснаха поражения. Здравко Колев (40 кг) отстъпи на Давид Хорват (Украйна), Андриян Стойков (44 кг) загуби от Хусам Фала (Израел), а Мартин Райчев (52 кг) бе спрян от Албертас Улчинскас (Литва).

#Европейско първенство по бокс за ученици в Будва

