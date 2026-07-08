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ЕК представи данни за пет наказателни процедури срещу България

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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европейските лидери обсъдят сигурността източните граници брюксел
Снимка: БТА
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Европейската комисия представи данни за движението на пет наказателни процедури срещу България за защитата на личните данни, обмена на данъчна информация, контрола над взривните вещества, правилата за развитието на източници на възобновяема енергия, преработката на отпадъците.

Комисията призовава България, Белгия, Чехия, Германия, Нидерландия, Полша и Словения да спазват правилата за защита на личните данни. Отчита се, че посочените страни и Германия са въвели неправилно европейските правила в тази област. Комисията дава срок от два месеца за отговор, а след това ще реши дали да продължи с процедурата.

България, Белгия и Кипър трябва да завършат прилагането на правилата за обмен на данни в областта на данъчното облагане. Държавите от ЕС трябва да стандартизират събирането на допълнителната данъчна декларация и автоматично да обменят събраната информация. Данъчните власти в ЕС би трябвало да могат да започнат да обменят информация за многонационални компании от юни тази година.

Нашата страна и Полша все още не прилагат правилно правилата на ЕС за предлагането на пазара и употребата на прекурсори за взривни вещества.

ЕК откри наказателни процедури срещу България, Чехия, Испания, Хърватия, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния и Словакия заради въведените от тях ограничителни задължителни схеми за разрешаване или сертифициране на услуги за монтаж и строителство, свързани с енергията. Според комисията в тези страни и във Франция съществуват пречки за поставянето на оборудване за добив на възобновяема енергия.

Според ЕК държавите могат да използват по-леки мерки, например последващи проверки, за да осигурят качеството на такива монтажни услуги, вместо да се ограничава достъпът до пазара с налагането на задължително сертифициране или изисквания за регистрация. Комисията е установила случаи в България, Кипър, Унгария, Латвия и Испания, където се налагат още по-широки изисквания за сертифициране и регистрация за строителство. Такива национални разпоредби и свързаните с тях задължения водят до разпокъсване на пазара, затрудняват достъпа до тези дейности и ограничават избора за потребителите и достъпността на тези услуги, пояснява комисията.

Продължава наказателната процедура срещу България, Чехия, Гърция, Испания, Хърватия, Кипър, Унгария, Малта, Полша, Португалия и Румъния в областта на преработката на отпадъците, като се откриват производства по същата причина срещу Германия, Гърция и Кипър. България, Чехия, Германия, Гърция, Испания, Хърватия, Кипър, Унгария, Малта, Полша, Португалия и Румъния не са успели да постигнат целта от 50 на сто за подготовка в срока до 2020 година.

До 31 декември 2008 г. се изискваше между 55 ​​и 80 на сто от всички отпадъци от опаковки в ЕС да бъдат преработени. Установените цели за преработка на различни материали включват 60 на сто за стъкло, хартия и картон, 50 на сто за метали, 22,5 на сто за пластмаси и 15 на сто за дървесина.

По този въпрос Комисията дава два месеца за отговор и уточнява, че след това може да отнесе въпроса до Европейския съд.

#срок от два месеца #пет наказателни процедури #ЕК #България #новини в Метрото

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