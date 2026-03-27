Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу...
Чете се за: 07:22 мин.
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да...
Чете се за: 01:45 мин.
Министърът на културата: Има неразплатени над половин...
Чете се за: 04:17 мин.
FIFA Series 2026: България - Индонезия (промо)
Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен...
Чете се за: 04:55 мин.

ЕК започва три наказателни процедури срещу България

Европейската комисия съобщи, че започва три нови наказателни процедури срещу България и други страни от ЕС, след като не са въвели в срок европейските правила в няколко области от общото законодателство.

Крайните срокове за предприемане на промените изтече наскоро, се отбелязва в съобщението на комисията. Засегнатите от днешните решения държави ще могат да предприемат необходимите действия до два месеца, иначе наказателните процедури ще продължат.

ЕК е установила, че България, Белгия, Чехия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Финландия и Швеция не са съобщили за пълното въвеждане на правилата за електронните доказателства. По силата на тези правила националните власти получават възможност за събиране на електронни доказателства от доставчици на услуги в ЕС, дори ако седалището на дружествата е в чужда държава. Европейските правила в тази област подкрепят работата на съдебните и правоприлагащите власти, и допринасят за повишаване на безопасността на европейците, се посочва в съобщението.

Всички доставчици, които предлагат услуги в ЕС, трябва да определят свой законен представител и той да получава и изпълнява искания за събиране на електронни доказателства от властите. Прокурорите или съдиите в ЕС могат бързо да получат данни по наказателни разследвания или производства от дружества със седалище извън ЕС, като се свържат с техните законни представители в ЕС. Европейските държави имаха срок до 18 февруари 2026 г., за да въведат правилата в националното си законодателство, пояснява ЕК.

Комисията открива също наказателни процедури срещу България, Белгия, Кипър, Дания, Естония, Гърция, Испания, Франция, Италия, Латвия, Люксембург, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Швеция, защото не са въвели своевременно правилата за европейска единна точка за достъп. С тези правила се осигурява достъп на инвеститорите до корпоративна публична информация. Крайният срок за това беше 10 януари 2026 г., като промените са свързани със сближаването на капиталовите пазари на ЕС. Законодателните промени предвиждат улесняване на финансирането на дружествата от ЕС, насърчават икономическия растеж и създаването на работни места, се допълва в съобщението.

Промените в закона бяха приети от Народното събрание в края на февруари. С промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа се създава именно Европейската единна точка за достъп. От юли 2027 г. тя ще предоставя централизиран достъп на инвеститорите до публично оповестявана информация за финансовите услуги, капиталовите пазари и устойчивото развитие.

ЕК открива процедури срещу България, Белгия, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Финландия и Швеция за това, че не са въвели изцяло промените в правилата за капиталовите изисквания, свързани с предоставянето в ЕС на банкови услуги от дружества от чужди държави. Правилата на ЕС целят уеднаквяване на надзорните правомощия в няколко области, например периодични глоби, оценки на пригодността и надеждността, и независимост на надзорните власти. Комисията отбелязва, че с променените европейски правила се осигурява финансова стабилност, така че банките да могат да предоставят заеми и услуги на гражданите при всякакви икономически обстоятелства.

ТОП 24

Жена наръга четирима души в центъра на София
1
Жена наръга четирима души в центъра на София
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
2
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...
Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство?
3
Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство?
Тръмп даде нов краен срок на Иран: Ултиматумът за удари е удължен до 6 април
4
Тръмп даде нов краен срок на Иран: Ултиматумът за удари е удължен...
САЩ подготвят финален удар срещу Иран?
5
САЩ подготвят финален удар срещу Иран?
Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна пауза в атаките срещу Иран
6
Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
4
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
5
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
6
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София

Още от: Европа

В Австрия ще забранят социалните мрежи за деца до 14 години
В Австрия ще забранят социалните мрежи за деца до 14 години
Полша въвежда таван на цените на бензина Полша въвежда таван на цените на бензина
Чете се за: 00:42 мин.
Рубио се включва в срещата на Г-7 във Франция Рубио се включва в срещата на Г-7 във Франция
Чете се за: 01:00 мин.
Пролетен студ връхлетя Чехия, на места натрупа 10 см сняг Пролетен студ връхлетя Чехия, на места натрупа 10 см сняг
Чете се за: 00:27 мин.
Късен сняг в Централна Европа и на Балканите Късен сняг в Централна Европа и на Балканите
Чете се за: 00:40 мин.
Пентагонът готви пренасочване на оръжия от Украйна към Близкия изток? Пентагонът готви пренасочване на оръжия от Украйна към Близкия изток?
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Двама отиват на съд за смъртоносния пожар в дома за възрастни в Рояк, отнел живота на девет души
Двама отиват на съд за смъртоносния пожар в дома за възрастни в...
Чете се за: 03:30 мин.
Сигурност и правосъдие
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
150 тона храни с изтекъл срок откриха в Хасково 150 тона храни с изтекъл срок откриха в Хасково
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Защо Техеран получи отсрочка? Тръмп определи иранците като „лоши бойци, но страхотни преговарящи“ Защо Техеран получи отсрочка? Тръмп определи иранците като „лоши бойци, но страхотни преговарящи“
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу екзотичен...
Чете се за: 07:22 мин.
Спорт
Операция срещу купуването на гласове в Кърджалийско, иззеха тефтери...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Правителството готви мерки за туризма заради кризата в Близкия изток
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Шефът на огнеборците в Бургас е "Пожарникар на годината"...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
