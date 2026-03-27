ЕК започва три наказателни процедури срещу България

Европейската комисия съобщи, че започва три нови наказателни процедури срещу България и други страни от ЕС, след като не са въвели в срок европейските правила в няколко области от общото законодателство.

Крайните срокове за предприемане на промените изтече наскоро, се отбелязва в съобщението на комисията. Засегнатите от днешните решения държави ще могат да предприемат необходимите действия до два месеца, иначе наказателните процедури ще продължат.

ЕК е установила, че България, Белгия, Чехия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Финландия и Швеция не са съобщили за пълното въвеждане на правилата за електронните доказателства. По силата на тези правила националните власти получават възможност за събиране на електронни доказателства от доставчици на услуги в ЕС, дори ако седалището на дружествата е в чужда държава. Европейските правила в тази област подкрепят работата на съдебните и правоприлагащите власти, и допринасят за повишаване на безопасността на европейците, се посочва в съобщението.

Всички доставчици, които предлагат услуги в ЕС, трябва да определят свой законен представител и той да получава и изпълнява искания за събиране на електронни доказателства от властите. Прокурорите или съдиите в ЕС могат бързо да получат данни по наказателни разследвания или производства от дружества със седалище извън ЕС, като се свържат с техните законни представители в ЕС. Европейските държави имаха срок до 18 февруари 2026 г., за да въведат правилата в националното си законодателство, пояснява ЕК.

Комисията открива също наказателни процедури срещу България, Белгия, Кипър, Дания, Естония, Гърция, Испания, Франция, Италия, Латвия, Люксембург, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Швеция, защото не са въвели своевременно правилата за европейска единна точка за достъп. С тези правила се осигурява достъп на инвеститорите до корпоративна публична информация. Крайният срок за това беше 10 януари 2026 г., като промените са свързани със сближаването на капиталовите пазари на ЕС. Законодателните промени предвиждат улесняване на финансирането на дружествата от ЕС, насърчават икономическия растеж и създаването на работни места, се допълва в съобщението.

Промените в закона бяха приети от Народното събрание в края на февруари. С промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа се създава именно Европейската единна точка за достъп. От юли 2027 г. тя ще предоставя централизиран достъп на инвеститорите до публично оповестявана информация за финансовите услуги, капиталовите пазари и устойчивото развитие.

ЕК открива процедури срещу България, Белгия, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Финландия и Швеция за това, че не са въвели изцяло промените в правилата за капиталовите изисквания, свързани с предоставянето в ЕС на банкови услуги от дружества от чужди държави. Правилата на ЕС целят уеднаквяване на надзорните правомощия в няколко области, например периодични глоби, оценки на пригодността и надеждността, и независимост на надзорните власти. Комисията отбелязва, че с променените европейски правила се осигурява финансова стабилност, така че банките да могат да предоставят заеми и услуги на гражданите при всякакви икономически обстоятелства.