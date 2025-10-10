Елеонора Тонева се класира за полуфиналите на турнир на ITF за девойки

Елеонора Тонева се класира за полуфиналите на сингъл при девойките на турнир от категория J100 на ITF в Гърция.

Поставената под №13 българка победи убедително на четвъртфиналите с 6:3, 6:1 №8 в схемата Лив Зинг (Великобритания). Това е трета поредна победа на турнира за 15-годишната Тонева при само един загубен сет.

За място на финала тя ще играе срещу Екатерина Доценко (Русия).

Българките Еленора Тонева и Валерия Гърневска завършиха на трето място в надпреварата на двойки.