Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Чете се за: 00:50 мин.
Край на стикера за технически преглед на стъклото на...
Чете се за: 01:57 мин.
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у...
Чете се за: 02:12 мин.
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Чете се за: 02:05 мин.

Елеонора Тонева се класира за полуфиналите на турнир на ITF за девойки

Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Това е трета поредна победа на турнира за 15-годишната българка при само един загубен сет.

елеонора тонева класира полуфиналите сингъл турнир itf кипър
Елеонора Тонева се класира за полуфиналите на сингъл при девойките на турнир от категория J100 на ITF в Гърция.

Поставената под №13 българка победи убедително на четвъртфиналите с 6:3, 6:1 №8 в схемата Лив Зинг (Великобритания). Това е трета поредна победа на турнира за 15-годишната Тонева при само един загубен сет.

За място на финала тя ще играе срещу Екатерина Доценко (Русия).

Българките Еленора Тонева и Валерия Гърневска завършиха на трето място в надпреварата на двойки.

#Елеонора Тонева

