Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

Елизе Мертенс отпадна във втория кръг на турнира в Осака

Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Белгийката остъпи на чешката квалификантка Тереза Валентова.

елизе мертенс продължава четвъртфиналите хонконг
Снимка: БТА
Третата поставена Елизе Мертенс (Белгия) отпадна във втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Осака (Япония) от сериите WТА 250 с награден фонд 275 094 долара.

Мертенс загуби от чешката квалификантка Тереза Валентова с 4:6, 1:6 за 77 минути игра.

Белгийската тенисистка имаше аванс от 4:2 след ранен пробив в първия сет, но Валентова осъществи два пробива и спечели общо четири поредни гейма за 6:4. Във втория сет последваха нови два пробива и серия от 5:0 гейма за чехкинята, която спечели мача след 6:1 в своя полза.

На четвъртфиналите Тереза Валентова ще се изправи срещу шестата в схемата Олга Данилович от Сърбия.

Четвъртата поставена Лейла Фернандес (Канада) преодоля втория кръг след успех над стартиралата от квалификациите унгарка Далма Галфи с 6:1, 6:4 в мач, продължил час и 27 минути.

Съперничка на Фернандес на четвъртфиналите ще бъде Ребека Шрамкова (Словакия), която елиминира седмата в схемата американката Ан Ли с 6:2, 3:6, 6:3 за час и 47 минути.

В следващия етап ще играе и Виктория Голубич от Швейцария, след като преодоля петата поставена Виктория Голубич от Швейцария след обрат с 1:6, 6:2, 7:6(3).

Голубич ще се изправи срещу румънката Сорана Кърстя в опит да достигне до полуфиналите.

Последният четвъртфинал ще противопостави водачката в схемата и представителка на домакините от Япония Наоми Осака, която вчера отстрани миналогодишната шампионка Сузан Ламенс и Жаклин Кристиан от Румъния.

Наоми Осака отстрани миналогодишната шампионка в Осака
Наоми Осака отстрани миналогодишната шампионка в Осака
Японката е поставена под №1 в схемата.
Чете се за: 01:25 мин.
#тенис турнир в Осака 2025

Синер не е решил дали ще участва на Купа Дейвис
Синер не е решил дали ще участва на Купа Дейвис
Алкарас: Бих си татуирал успех на Купа Дейвис пред такъв на финалите на ATP Алкарас: Бих си татуирал успех на Купа Дейвис пред такъв на финалите на ATP
Чете се за: 01:45 мин.
Денислава Глушкова продължава към четвъртфиналите в Ираклион Денислава Глушкова продължава към четвъртфиналите в Ираклион
Чете се за: 00:55 мин.
Шиникова отпадна във втори кръг на турнир с награден фонд 100 000 долара Шиникова отпадна във втори кръг на турнир с награден фонд 100 000 долара
Чете се за: 01:30 мин.
Донски се класира за полуфиналите на двойки на Чалънджър в Италия Донски се класира за полуфиналите на двойки на Чалънджър в Италия
Чете се за: 01:27 мин.
Медведев стартира с успех в Алмати Медведев стартира с успех в Алмати
Чете се за: 02:05 мин.

