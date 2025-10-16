Елизе Мертенс отпадна във втория кръг на турнира в Осака

Третата поставена Елизе Мертенс (Белгия) отпадна във втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Осака (Япония) от сериите WТА 250 с награден фонд 275 094 долара.

Мертенс загуби от чешката квалификантка Тереза Валентова с 4:6, 1:6 за 77 минути игра.

Белгийската тенисистка имаше аванс от 4:2 след ранен пробив в първия сет, но Валентова осъществи два пробива и спечели общо четири поредни гейма за 6:4. Във втория сет последваха нови два пробива и серия от 5:0 гейма за чехкинята, която спечели мача след 6:1 в своя полза.

На четвъртфиналите Тереза Валентова ще се изправи срещу шестата в схемата Олга Данилович от Сърбия.

Четвъртата поставена Лейла Фернандес (Канада) преодоля втория кръг след успех над стартиралата от квалификациите унгарка Далма Галфи с 6:1, 6:4 в мач, продължил час и 27 минути.

Съперничка на Фернандес на четвъртфиналите ще бъде Ребека Шрамкова (Словакия), която елиминира седмата в схемата американката Ан Ли с 6:2, 3:6, 6:3 за час и 47 минути.

В следващия етап ще играе и Виктория Голубич от Швейцария, след като преодоля петата поставена Виктория Голубич от Швейцария след обрат с 1:6, 6:2, 7:6(3).

Голубич ще се изправи срещу румънката Сорана Кърстя в опит да достигне до полуфиналите.

Последният четвъртфинал ще противопостави водачката в схемата и представителка на домакините от Япония Наоми Осака, която вчера отстрани миналогодишната шампионка Сузан Ламенс и Жаклин Кристиан от Румъния.