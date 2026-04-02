Емил Дечев проведе работна среща с варненската полиция

от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
Чете се за: 01:27 мин.
Снимка: ОДМВР - Варна
Министърът на вътрешните работи Емил Дечев проведе работна среща със служители на Областната дирекция на МВР – Варна. В разговора участваха заместник-министър Калоян Калоянов и изпълняващият длъжността главен секретар на МВР – главен комисар Георги Кандев. Основен акцент бе подготовката и провеждането на честни, демократични и законосъобразни избори.

Министър Дечев подчерта необходимостта от безпристрастно прилагане на закона и решителни действия срещу престъпленията, свързани с политическите права на гражданите. Той изтъкна и значението на повишаването на качеството на досъдебните производства и ефективността на разследванията.

По време на срещата бяха представени данни за проведените полицейски действия на територията на Варненска област, в рамките на които са задържани 16 души, образувани са 16 досъдебни производства, както и са постъпили 49 сигнала за изборни нарушения. По думите на главния секретар Георги Кандев зад цифрите стои огромен труд.

Вътрешният министър Емил Дечев за пореден път заяви пълната си подкрепа към служителите и ги призова да работят проактивно, законосъобразно и безкомпромисно.

#ОДМВР - Варна #Калоян Калоянов #Емил Дечев #купуване на гласове #Варна

