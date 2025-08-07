Енчева се класира за четвъртфиналите в Брашов

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Българката е поставена под №2 в схемата.

лидия енчева бори първата титла турнир itf
Слушай новината

Националката на България за Били Джийн Кинг къп Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Брашов (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №2 в схемата победи 18-годишната представителка на домакините Александра Ирина Ангел с 6:3, 6:4 за близо два часа игра.

След 1:2 българката спечели пет от следващите шест гейма по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част тя взе аванс от 3:0, допусна изравняване 3:3, но стигна до пробив в десетия гейм, с който затвори мача.

Следващата ѝ съперничка ще бъде победителката от мача между №7 Брина Сабо (Румъния) и квалификантката Марта Сориано Сантяго (Испания).

