Енчева се класира за четвъртфиналите в Брашов

Националката на България за Били Джийн Кинг къп Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Брашов (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №2 в схемата победи 18-годишната представителка на домакините Александра Ирина Ангел с 6:3, 6:4 за близо два часа игра.

След 1:2 българката спечели пет от следващите шест гейма по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част тя взе аванс от 3:0, допусна изравняване 3:3, но стигна до пробив в десетия гейм, с който затвори мача.

Следващата ѝ съперничка ще бъде победителката от мача между №7 Брина Сабо (Румъния) и квалификантката Марта Сориано Сантяго (Испания).