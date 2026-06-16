Евродепутатите разглеждат доклада за напредъка на Република Северна Македония за членство в ЕС

В европейския парламент в Страсбург започна дебатът за напредъка на РСМ по пътя й към членство в Европейския съюз.

В доклада, който беше одобрен в комисията по външни работи, евродепутатите предупреждават, че напредъкът на страната е недостатъчен, особено по отношение на върховенството на закона, съдебната реформа и борбата с корупцията. Те напомнят на Скопие, че трябва да приеме необходимите конституционни изменения, за да бъдат отворени първите преговорни глави.

Дебатът се провежда само ден, след като в Скопие се случи вандалския акт с дипломатическите автомобили.

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както каза и президентът Ильяна Йотова Докладчикът за Република Северна Македония, евродепутатът от Австрия, от зелените, Томас Вайс, се опитва да изличи от доклада текст, който вече беше приет от Външната комисия на Европейския парламент.

В този текст се стимулира работата на Историческата комисия между двете държави, която цели да изясни историческите факти и общото минало между България и Република Северна Македония.

Дори и да бъде заличен от доклада този текст, обаче това не означава, че Република Северна Македония не трябва да изпълнява Договор за добросъседство и протоколите към него, които са и част от преговорната рамка.

Андрей Ковачев, евродепутат от ГЕРБ/EНП: “В преговорната рамка е и Договора с България заедно с протоколите и разбира се и затова има текст в проектодоклада, който казва, че комисията по историческите и образователните въпроси трябва да работи, призовава се тази комисия за работи въз основа на академичните и научни методи, въз основа на автентичните, обективни доказателства, както всяка наука прави." Станислав Стоянов, евродепутат от “Възраждане”/Европа на суверенните нации: “Във въпросната поправка няма нищо притеснително, тя се позовава на неща, които са част от договора, втория протокол. Такава поправка е вкарвана и в предишни години, тя съществува вече, така че тестът е много, много идентичен, да не кажа същия, който съществува назад във времето." Ивайло Вълчев, евродепутат от ИТН/Европейски консерватори и реформисти: "Проблемът този път е и вече нямам свян да го кажа това нещо, че очевидно докладчикът се опитва да представи текст - такъв, който ще хареста на властите на РСМ, а не такъв, който отразява логиката, здравия разум и действителността такива, каквито те са. Да докладчикът много иска да отпадне един текст, в който са споменати всички крайъгълни камъни на споразумението между ЕС и РСМ."

Всички български евродепутати готвят в момента писмо до своите колеги от Европарламента, в което ги информират за всички инциденти, не само за последния палеж в Скопие, но за всички инциденти срещу България.



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