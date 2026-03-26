Европейската комисия обвинява порносайтове в нарушаване на европейските закони

Европейската комисия съобщи днес, че Pornhub, Stripchat, XNXX и XVideos са в нарушение на Законодателния акт за цифровите услуги поради това, че не защитават непълнолетните лица от излагане на порнографско съдържание в техните услуги.

Според ЕК платформите не са извършили задълбочена оценка на рисковете, тъй като не използват обективни и задълбочени методики. Освен това те не са приложили ефективни мерки за предотвратяване на достъпа на малолетни и непълнолетни лица до техните услуги, поради което не са защитили правата и благосъстоянието на малолетните и непълнолетните лица.

Въпреки че заявяват в общите си условия, че услугите им са само за възрастни, и четирите платформи позволяват на непълнолетни лица да имат достъп до платформите си само с едно кликване, потвърждаващо, че са над 18 години. Комисията счита, че „личната декларация“ не е ефективна мярка, и също така счита, че допълнителните мерки за смекчаване, като например замъгляване на страници, предупреждения за съдържание и етикети „Ограничено до възрастни“, внедрени от всички тези платформи, не възпрепятстват ефективно достъпа на малолетните и непълнолетните лица до вредно съдържание.

Разследването на ЕК продължава и може да завърши с налагане на глоби до 6 на сто от годишния търговски оборот на платформите.

Комисията съобщи също, че започва разследване и срещу приложението Snapchat по съмнения, че служи за примамване на деца за извършване на престъпления като продажба на наркотици, или на електронни цигари и алкохол.

