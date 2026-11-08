Езиков капан: Как настройките на телефона вкарват потребителите в руското информационно пространство

От няколко години насам Латвия активно работи за ограничаване на разпространението на руската пропаганда и дезинформация в информационното си пространство, включително чрез блокиране на достъпа до уебсайтове и забрана за ретранслация на руски телевизионни канали. Това обаче не означава, че посланията на кремълските говорители вече не достигат до жителите на Латвия. Те все още намират път към обществото, при това по начини, за чието влияние дори не се замисляме в ежедневието си.

Един от тези неочаквани пътища може да бъде наглед простият избор на езиковите настройки на мобилния телефон.

За начало нека разгледаме техническата страна на въпроса. На всеки мобилен телефон потребителят може да избере езика, на който да му се показват менютата, настройките, известията и другите подсказки. С други думи, това е езикът, на който виждаме и използваме функциите на устройството си – т.е. езикът на интерфейса.

Тази настройка оказва влияние и върху това на какъв език на потребителя се предлага съдържание в интернет и в инсталираните приложения.

Ако човек избере латвийски език като език на интерфейса, това е сигнал, че както в интернет, така и в приложенията той иска да вижда съдържание предимно на латвийски.

В смартфона iPhone на Apple обаче латвийският език изобщо не е наличен като език на интерфейса.

Това означава, че човек, който не разбира английски или друг от предлаганите езици, е принуден да избере руски. Така по чисто технически причини потребителят на iPhone се оказва „хвърлен“ в рускоезичното информационно пространство, където се увеличава рискът от сблъсък с пропагандно и дезинформационно съдържание.

Как се проявява това на практика? Ако уебсайтът е достъпен на руски език, съдържанието му ще се покаже именно на този език. Това обяснява и експертът по киберсигурност и основател на Центъра за цифрови технологии Елвис Страздиняш.

„Рискът става още по-голям, когато човек посети ресурс, който е намерил на латвийски език, отвори го и установи, че латвийският не е наличен, а има само руски и английски. Тогава по подразбиране може да му се покаже съдържание на руски, а не на английски език“, отбелязва Страздиняш.

Това се отнася например и за Уикипедия. При четене на материали за исторически събития, геополитика или конфликти в нейната рускоезична версия информацията може да се различава от тази на латвийски или английски език, тъй като статиите често се редактират и от потребители от Русия.

Освен това платформи като YouTube и TikTok също реагират на езиковите настройки на устройството. По тази причина в лентата с новини на потребителя по-често могат да се появяват видеоклипове от пропагандни канали на Кремъл и други проруски създатели на съдържание.

Трябва да се има предвид и това, че при преглед на наглед безобидно развлекателно съдържание на руски език в секциите за коментари може да се сблъскате с бот акаунти и тролове от Русия, които разпространяват дезинформация и пропагандни послания.

В Литва вероятността за попадане в поддържаното от Кремъл информационно пространство е успяла да бъде намалена благодарение на това, че литовският език става достъпен за iPhone.

„Това се случи през 2024 г. Apple добави литовския език към iPhone. Това е първият балтийски език, добавен към тази операционна система... Макар да не знаем подробностите, най-вероятно това е резултат от усилията им в социалните мрежи, в парламента и изобщо в цялото информационно пространство. Борбата за литовския език е важна за нашата държава, за нашата сигурност и за всичко останало. Затова вероятно Apple реагира и добави този език. Трябва да се подходи по сходен начин и с латвийския език“, смята Страздиняш.

Ако представителите на малка езикова група – литовците – са успели да го постигнат, подобно решение трябва да е възможно и в Латвия. Страздиняш смята, че за целта ще е необходимо активно застъпничество за въпроса в политическия дневник.

„Във всеки случай трябва да се борим за това. Трябва да говорим високо за това навсякъде. Очевидно работи. Трябва да го обсъждаме в парламента. Може би трябва да заявим, че ще откажем да използваме такива устройства в парламента, ако латвийският език не бъде добавен. Може би трябва да викаме за това по-силно? Може би изобщо трябва да спрем да използваме такива устройства във всички институции? Може би някога с такива методи ще успеем да постигнем латвийският език най-накрая да бъде добавен“, посочва Страздиняш.

Как сами да преодолеем капана

Докато този проблем не бъде решен в Латвия, жителите трябва сами да преодоляват технологично създадения капан. Как да го направят?

Дотук ставаше въпрос за настройката, определяща езика, на който използваме смартфона си. Съществуват обаче и други, предимно по-малко известни настройки, които позволяват да укажете на какви точно езици искате да виждате интернет съдържанието.

Както пояснява Страздиняш, при устройствата iPhone това може да стане в секцията „Предпочитани езици“ (Preferred Languages), като подредите езиците в удобна за вас последователност. На първо място можете да поставите латвийски език, на второ – например английски, а на трето – някой друг. Това означава, че интернет сайтовете и приложенията първо ще се опитват да ви показват съдържание на латвийски, а ако той не е наличен, ще използват следващия език от списъка.

Въпреки че този процес е доста сложен, понастоящем това е единственият начин хората, които не знаят английски език и затова избират руския като език на интерфейса на своя iPhone, незабележимо за самите себе си да не попадат в балона на руското информационно пространство.

Статия, написана от Anete Bērzkalne, LSM.lv redakcija (LSM_RU), първоначално публикувана на 6 ноември 2026 г.