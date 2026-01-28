Фалстарт на делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних. По време на днешното разпоредително заседание Софийският градски съд върна обвинителния акт на европейската прокуратурата заради открити процесуални нарушения и противоречия в обвинителната теза.

Портних, бившият областен управител на Варна Стоян Пасев и двама служители от Изпълнителна агенция "Морска администрация" са подсъдими за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.

Четиримата са обвинени във фалшифициране на документи и предоставяне на невярна информация. Целта, според обвинението, била да бъдат получени незаконно 3,4 млн. евро по проект, съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

По това обвинение максималното наказание е до пет години затвор.