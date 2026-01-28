БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

Фалстарт на делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних

Тихомир Игнатов
Всичко от автора
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
#Иван Портних #дело
Снимка: БГНЕС
Фалстарт на делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних. По време на днешното разпоредително заседание Софийският градски съд върна обвинителния акт на европейската прокуратурата заради открити процесуални нарушения и противоречия в обвинителната теза.

Портних, бившият областен управител на Варна Стоян Пасев и двама служители от Изпълнителна агенция "Морска администрация" са подсъдими за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.

Четиримата са обвинени във фалшифициране на документи и предоставяне на невярна информация. Целта, според обвинението, била да бъдат получени незаконно 3,4 млн. евро по проект, съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

По това обвинение максималното наказание е до пет години затвор.

#Иван Портних #дело

Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Окончателно: Съдът спря изграждането на цех за производство на каменна вата във Великотърновско Окончателно: Съдът спря изграждането на цех за производство на каменна вата във Великотърновско
Чете се за: 01:07 мин.
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата
Чете се за: 01:25 мин.
Турски шофьор, убил четирима и ранил други пети, получи присъда от 6 години затвор Турски шофьор, убил четирима и ранил други пети, получи присъда от 6 години затвор
Чете се за: 02:42 мин.
Разпитват свидетели на тежката катастрофа на магистрала "Марица" Разпитват свидетели на тежката катастрофа на магистрала "Марица"
Чете се за: 01:05 мин.
19 години затвор за мъж, подсъдим за убийството на 16-годишно момиче в Луковит 19 години затвор за мъж, подсъдим за убийството на 16-годишно момиче в Луковит
Чете се за: 01:57 мин.

